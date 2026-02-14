Какие есть основания для признания отцовства?
Основанием для признания отцовства являются любые сведения, подтверждающие происхождение ребенка от конкретного лица, сообщает Министерство юстиции. В суде могут учитываться письменные, вещественные и электронные доказательства, выводы экспертов, а также показания свидетелей.
К заявлению об установлении факта отцовства заявитель имеет право приложить документы, подтверждающие родственные связи – семейные фотографии, переписки, анкеты, судебные решения, выписки из домовых книг. Также могут предоставляться справки органов государственной регистрации актов гражданского состояния о невозможности обновления или изменения записей, а также объяснения свидетелей относительно взаимоотношений между заявителем и умершим.
Перечень доказательств не является исчерпывающим. Суд оценивает все предоставленные материалы в совокупности, учитывая их принадлежность, допустимость, достоверность и взаимосвязь между собой.
Наиболее убедительным доказательством по делам об установлении отцовства считается ДНК-экспертиза. Ее точность достигает 99,99 процента. Во время исследования сравнивают образцы ДНК ребенка и вероятного отца.
Какие особенности и сроки процедуры?
Сроки проведения анализа зависят от лаборатории: результаты могут быть готовы как за несколько дней, так и в течение месяца. Стоимость исследования определяется типом теста и другими факторами, а проведение таких экспертиз возможно не в каждом учреждении.
Стороны дела могут самостоятельно выбрать экспертное учреждение по взаимному согласию. Если договоренности нет, решение принимает суд. В случае необходимости может быть назначено несколько экспертов для подготовки одного заключения.
Обычно биологический материал для анализа берут путем ротового мазка, однако возможно использование и других образцов – например, волос или ногтей. Процедура включает сбор материала, его доставку в лабораторию, проведение анализа и подготовку экспертного заключения.
В случаях, когда вероятный отец умер и образцы его ДНК отсутствуют, суд может назначить посмертную молекулярно-генетическую экспертизу. Для этого проводится эксгумация и дальнейшее исследование биологического материала. После оценки всех доказательств суд принимает окончательное решение.
Надо ли менять отчество ребенку, если отец сменил имя?
Изменение имени отца не означает автоматического изменения отчества ребенка, но родители могут внести изменения в актовую запись и получить новое свидетельство о рождении.
Процедура изменения отчества зависит от возраста ребенка: до 14 лет требуется заявление родителей, от 14 до 16 лет ребенок может подать заявление с письменного согласия родителей, а после 16 лет лицо может обращаться самостоятельно.