Адвокат в LESHCHENKO & PARTNERS Даниил Трясов рассказал изданию "УНИАН", при каких условиях студенты могут оформить отсрочку от мобилизации. Об этом сообщает 24 Канал.

Что сказал адвокат об отсрочке для студентов?

Трясов отметил, что в соответствии со статьей 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" сейчас право на отсрочку имеют соискатели профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования, которые учатся на дневной или дуальной форме обучения.

Эти лица также должны получать уровень образования выше, чем тот, который они получили ранее. Еще отсрочку могут получить докторанты и лица, зачисленные в интернатуру,

– сказал он.

А также добавил, что отсрочка для студентов предоставляется только в случае получения первого образования, то есть второе и последующие такого права не дают.

Что стоит знать о получении отсрочки?