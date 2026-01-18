Адвокат в LESHCHENKO & PARTNERS Даниил Трясов рассказал изданию "УНИАН", при каких условиях студенты могут оформить отсрочку от мобилизации. Об этом сообщает 24 Канал.
Что сказал адвокат об отсрочке для студентов?
Трясов отметил, что в соответствии со статьей 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" сейчас право на отсрочку имеют соискатели профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования, которые учатся на дневной или дуальной форме обучения.
Эти лица также должны получать уровень образования выше, чем тот, который они получили ранее. Еще отсрочку могут получить докторанты и лица, зачисленные в интернатуру,
– сказал он.
А также добавил, что отсрочка для студентов предоставляется только в случае получения первого образования, то есть второе и последующие такого права не дают.
Что стоит знать о получении отсрочки?
Для получения отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации заявитель должен предоставить заявление, которое содержит ФИО, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКПП) или серию и номер паспорта, дату рождения, адрес проживания, электронную почту и контактный номер телефона.
К заявлению также нужно приложить документы, подтверждающие право на отсрочку, или копии таких документов, заверенные в соответствии с установленным порядком.
Отсрочка доступна для 10 категорий лиц, включая людей с инвалидностью, родителей трех и более детей, студентов и педагогических работников.