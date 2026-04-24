Требуют ли военный билет в центрах занятости?
Некоторые категории граждан должны подать в центры занятости пакет документов вместе с военно-учетным документом. Их могут требовать при регистрации человека как безработного. Об этом пишет Донецкая областная военная администрация.
Так наличие или отсутствие военно-учетного документа важно для тех граждан, которые уволились со срочной службы, а также всех военнообязанных во время военного положения и резервистов. Если такого документа не будет, то в регистрации центры занятости могут отказать.
Среди документов, которые требуют у граждан призывного возраста есть военный билет, временное удостоверение военнообязанного или удостоверение о приписке к призывному участку с отметкой о взятии или исключении с воинского учета. Один из этих документов следует подать вместе с другими, которые требуются при регистрации человека как безработного.
Специалисты напоминают, что военно-учетный документ может быть в электронной форме, но обязательно с действующим QR-кодом, или в бумажной форме. Юридически они одинаковы.
В предоставлении статуса безработного могут отказать, но только до тех пор, пока человек не предоставит документы, которых не хватает.
Какие выплаты получают официально безработные украинцы?
Государственная служба занятости отмечала, что с прошлого года максимальный размер пособия по безработице вырос более чем на 600 гривен и теперь составляет 8 647 гривен. В то же время минимальная выплата установлена на уровне 3 900 гривен. Размер помощи зависит от лет работы и той суммы, которую человек получал на последнем месте работы.
В то же время другие суммы на уровне 1 600 гривен могут получать:
- молодые люди, которые ищут первое рабочее место;
- уволенные с последней работы за нарушение дисциплины.
Что стоит знать о новых правилах относительно военно-учетного документа?
Военно-учетные документы в Украине больше не выдаются в бумажной форме. Теперь их создает специальная система в электронном формате через приложение Резерв+. Информация о человеке должна обязательно содержаться в реестре "Оберіг".
С декабря 2025 года военно-учетные документы, сгенерированные в Резерв+ имеют фото владельца. Документ имеет единую форму с QR-кодом
Электронный военный билет имеет ограниченный срок действия и остается в силе не более, чем один год с момента формирования.