Требуют ли военный билет в центрах занятости?

Некоторые категории граждан должны подать в центры занятости пакет документов вместе с военно-учетным документом. Их могут требовать при регистрации человека как безработного. Об этом пишет Донецкая областная военная администрация.

Так наличие или отсутствие военно-учетного документа важно для тех граждан, которые уволились со срочной службы, а также всех военнообязанных во время военного положения и резервистов. Если такого документа не будет, то в регистрации центры занятости могут отказать.

Среди документов, которые требуют у граждан призывного возраста есть военный билет, временное удостоверение военнообязанного или удостоверение о приписке к призывному участку с отметкой о взятии или исключении с воинского учета. Один из этих документов следует подать вместе с другими, которые требуются при регистрации человека как безработного.

Специалисты напоминают, что военно-учетный документ может быть в электронной форме, но обязательно с действующим QR-кодом, или в бумажной форме. Юридически они одинаковы.

В предоставлении статуса безработного могут отказать, но только до тех пор, пока человек не предоставит документы, которых не хватает.

Какие выплаты получают официально безработные украинцы?

Государственная служба занятости отмечала, что с прошлого года максимальный размер пособия по безработице вырос более чем на 600 гривен и теперь составляет 8 647 гривен. В то же время минимальная выплата установлена на уровне 3 900 гривен. Размер помощи зависит от лет работы и той суммы, которую человек получал на последнем месте работы.

В то же время другие суммы на уровне 1 600 гривен могут получать:

молодые люди, которые ищут первое рабочее место;

уволенные с последней работы за нарушение дисциплины.

