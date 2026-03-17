В большинстве случаев неуплаченный штраф за нарушение правил воинского учета может создать проблемы при оформлении бронирования, однако не является автоматическим основанием для отказа. Об этом в комментарии "РБК-Украина" рассказала военный адвокат Татьяна Козян.

Мешают ли штрафы от ТЦК бронированию?

По словам адвоката, прямого запрета на бронирование при наличии административного штрафа нет. В то же время ТЦК и СП требуют надлежащего ведения воинского учета, поэтому работодателей часто обязывают устранить все нарушения и урегулировать вопрос со штрафами. Чтобы избежать задержек в процедуре, Козян советует сначала обратиться в ТЦК для уточнения военно-учетных данных и закрытия административных вопросов. Только после этого предприятие может повторно подать документы на бронирование работника.

В то же время игнорирование штрафа не решает проблему. Если постановление вступило в законную силу, его необходимо или выполнить путем уплаты, или обжаловать в суде, имея соответствующие основания и доказательства.

Отдельно отмечается, что в марте 2026 года в приложении Дия заработает новый сервис временного бронирования сроком на 45 дней. По словам заместителя министра цифровой трансформации Валерия Коваль, эта функция будет доступна даже для лиц с неурегулированными вопросами в ТЦК.

Цель нововведения – обеспечить бесперебойную работу оборонного сектора и критической инфраструктуры. Предприятия смогут оперативно бронировать работников, а те будут иметь время для урегулирования своих данных и возможных нарушений воинского учета.

