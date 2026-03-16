Действующее законодательство предусматривает призывную кампанию мужчин в возрасте 25 – 60 лет. Впрочем, ранее в Верховной Раде сообщали об определенных корректировках в процессе мобилизации.
Кого призовут на фронт в марте?
Речь шла об усилении мобилизации во избежание уклонения от службы и одновременно уменьшения напряжения и конфликтов между гражданами и работниками ТЦК.
С таким заявлением выступил нардеп Федор Вениславский, ссылаясь на предыдущие слова Зеленского о необходимости свести к минимуму противоречивые ситуации.
К слову, уполномоченная по вопросам защиты прав военнослужащих и их семей Ольга Кобылинская (Решетилова) заявила, что несмотря на имеющиеся трудности с мобилизацией, это ни в коем случае не может служить оправданием для агрессии или нападений на работников ТЦК.
Стоит однако отметить, что конкретных изменений в закон не внесли, поэтому сейчас под мобилизацию подпадают следующие категории:
- мужчины 25 – 60 лет, пригодные по состоянию здоровья, без отсрочки или бронирования;
- мужчины 18 – 60 лет с военным опытом;
- мужчины, которые имеют право на отсрочку, но не оформили ее официально.
Представители ТЦК и СП могут вручить повестку как через почту, так и непосредственно на улице.
После этого человек обязан прибыть в ТЦК и пройти военно-врачебную комиссию для определения пригодности. Игнорирование этого требования влечет за собой штраф.
В то же время граждане, которые имеют официально оформленную отсрочку через приложение Резерв+ или бронирование по месту работы, не подлежат принудительной мобилизации. Зато они могут вступить в армию только добровольно, заключив контракт.
Обратите внимание! Не так давно Кабмин обновил правила бронирования работников для предприятий оборонного сектора.
Пойдут ли на фронт депутаты?
Президент Зеленский заявил, что с начала полномасштабной войны отдельные депутаты хотели сложить мандаты. Он подчеркнул, что во время войны они должны или работать в Верховной Раде, или же участвовать в обороне страны.
Глава государства также выразил готовность обсудить изменения в законодательство, которые позволили бы парламентариям отправиться на фронт.
Зато Федор Вениславский расценил такие заявления как политические. Он отметил, что во время военного положения Конституция не позволяет прекращать полномочия парламента, поэтому подобные предостережения относительно депутатов не имеют правовых оснований.