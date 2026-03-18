Юристы адвокатского объединения "Бачинский и партнеры" рассказали кого именно нельзя забронировать и почему.

Кого нельзя забронировать от мобилизации?

В Украине во время действия военного положения работодатели могут бронировать работников, которые являются критически важными для функционирования предприятий и государства. В то же время законодательство предусматривает ряд ограничений – не все военнообязанные подлежат бронированию.

Юристы отмечают, что бронирование возможно только для работников предприятий, учреждений или организаций, которые официально признаны критически важными. Если компания не имеет такого статуса, ее работники не могут быть забронированы независимо от должности или функций.

Кроме того, не подлежат бронированию лица, которые не состоят на воинском учете или имеют нарушения воинского учета. В таком случае работодатель не сможет оформить отсрочку, пока работник не урегулирует свой статус.

Отдельно подчеркивается, что нельзя забронировать лиц, которые уже подлежат призыву или получили соответствующие мобилизационные документы. В таких случаях приоритет имеет выполнение мобилизационного долга.

Также бронирование не применяется к работникам, которые не являются официально трудоустроенными. Неоформленные трудовые отношения делают невозможным получение отсрочки, даже если фактически человек выполняет важную работу.

Юристы обращают внимание, что количество забронированных работников на предприятии также ограничено. Обычно это определенный процент от общей численности военнообязанных, работающих в учреждении. В то же время даже в критически важных компаниях бронированию подлежат не все работники, а только те, чья деятельность действительно необходима для поддержания работы предприятия или выполнения важных функций для государства.

