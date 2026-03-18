Юристи адвокатського об'єднання "Бачинський та партнери" розповіли кого саме не можна забронювати та чому.

Кого не можна забронювати від мобілізації?

В Україні під час дії воєнного стану роботодавці можуть бронювати працівників, які є критично важливими для функціонування підприємств та держави. Водночас законодавство передбачає низку обмежень – не всі військовозобов’язані підлягають бронюванню.

Юристи зазначають, що бронювання можливе лише для працівників підприємств, установ або організацій, які офіційно визнані критично важливими. Якщо компанія не має такого статусу, її працівники не можуть бути заброньовані незалежно від посади чи функцій.

Крім того, не підлягають бронюванню особи, які не перебувають на військовому обліку або мають порушення військового обліку. У такому випадку роботодавець не зможе оформити відстрочку, поки працівник не врегулює свій статус.

Окремо підкреслюється, що не можна забронювати осіб, які вже підлягають призову або отримали відповідні мобілізаційні документи. У таких випадках пріоритет має виконання мобілізаційного обов’язку.

Також бронювання не застосовується до працівників, які не є офіційно працевлаштованими. Неоформлені трудові відносини унеможливлюють отримання відстрочки, навіть якщо фактично людина виконує важливу роботу.

Юристи звертають увагу, що кількість заброньованих працівників на підприємстві також обмежена. Зазвичай це певний відсоток від загальної чисельності військовозобов’язаних, що працюють в установі. Водночас навіть у критично важливих компаніях бронюванню підлягають не всі працівники, а лише ті, чия діяльність справді є необхідною для підтримки роботи підприємства або виконання важливих функцій для держави.

