Як чоловік відстоював у суді законне право на відстрочку?
Одеський окружний адміністративний суд рішенням визнав протиправною відмову в оформленні відстрочки чоловікові, який доглядає людину з інвалідністю. Суд у справі №420/41488/25 визнав, що військовозобов'язаний має право на звільнення й зобов'язав Територіальний центр комплектування оформити чоловікові відстрочку.
Відомо, що позивач – онук – звернувся до ТЦК з вимогою оформити відстрочку. Він надав всі документи, які підтверджували, – він доглядав діда з інвалідністю. Серед паперів були й довідки про стан здоров'я діда, й документ про родинні зв'язки, й підтвердження отримання виплат.
Проте комісія ТЦК дізналася, що в пенсіонера є діти, які нібито й мали здійснювати догляд. Позивач через суд доводив, що фактично він є єдиним родичем, який може здійснювати догляд. Адже одна дитина діда й сама має інвалідність, а інша – пенсіонер за віком.
Проте працівники ТЦК стояли на своєму, доводивши, що наявність дітей у такому випадку виключає право українця на відстрочку.
Що вирішив суд?
За рішенням суду, лише факт наявності дітей не забороняє іншим родичам оформлювати відстрочку для догляду. Важливим є фактична здатність членів родини здійснювати догляд.
Оскільки особи з інвалідністю та люди пенсійного віку є непрацездатними, то доглядати інших вони не можуть.
Тож суд застосував підхід in dubio pro persona. Це означає, що в разі сумнівів норми мають в першу чергу враховувати захист особи, яка потребує догляду.
Військовозобов'язаний подав всі необхідні документи, щоб отримати відстрочку й має на це повне право.
Відтак рішення ТЦК щодо відмови в оформленні відстрочки суддя визнав протиправним. Відповідач тепер повинен оформити чоловікові звільнення від мобілізації та сплатити судові витрати.
Що варто знати про мобілізацію у 2026 році?
З 1 квітня мобілізація майже не зміниться, але контроль може посилитися. Держава запроваджує електронні повістки, автоматичний військовий облік і перевірку даних через реєстри. Крім того, чіткішим стає контроль за відстрочками і бронюванням, щоб уникнути зловживань.
Під час зміни місця проживання ТЦК може законно відмовити у знятті з обліку. Ця процедура не є автоматичною, а рішення залежить від конкретного ТЦК та мобілізаційних потреб.
Цьогоріч суди стають ключовим інструментом захисту прав військовозобов’язаних. Вже є рішення, де ТЦК зобов’язали автоматично продовжити відстрочку, якщо підстави не змінилися. Нерідко громадяни доводять, що представники ТЦк діяли незаконно.