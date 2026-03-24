Як чоловік відстоював у суді законне право на відстрочку?

Одеський окружний адміністративний суд рішенням визнав протиправною відмову в оформленні відстрочки чоловікові, який доглядає людину з інвалідністю. Суд у справі №420/41488/25 визнав, що військовозобов'язаний має право на звільнення й зобов'язав Територіальний центр комплектування оформити чоловікові відстрочку.

Відомо, що позивач – онук – звернувся до ТЦК з вимогою оформити відстрочку. Він надав всі документи, які підтверджували, – він доглядав діда з інвалідністю. Серед паперів були й довідки про стан здоров'я діда, й документ про родинні зв'язки, й підтвердження отримання виплат.

Проте комісія ТЦК дізналася, що в пенсіонера є діти, які нібито й мали здійснювати догляд. Позивач через суд доводив, що фактично він є єдиним родичем, який може здійснювати догляд. Адже одна дитина діда й сама має інвалідність, а інша – пенсіонер за віком.

Проте працівники ТЦК стояли на своєму, доводивши, що наявність дітей у такому випадку виключає право українця на відстрочку.

Що вирішив суд?

За рішенням суду, лише факт наявності дітей не забороняє іншим родичам оформлювати відстрочку для догляду. Важливим є фактична здатність членів родини здійснювати догляд.

Оскільки особи з інвалідністю та люди пенсійного віку є непрацездатними, то доглядати інших вони не можуть.

Тож суд застосував підхід in dubio pro persona. Це означає, що в разі сумнівів норми мають в першу чергу враховувати захист особи, яка потребує догляду.

Військовозобов'язаний подав всі необхідні документи, щоб отримати відстрочку й має на це повне право.

Відтак рішення ТЦК щодо відмови в оформленні відстрочки суддя визнав протиправним. Відповідач тепер повинен оформити чоловікові звільнення від мобілізації та сплатити судові витрати.

