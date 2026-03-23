Така ситуація виникає при переході між територіальними центрами комплектування (ТЦК), оскільки процедура безпосередньо пов'язана з реєстрацією нового місця проживання. Про це розповіли експерти на порталі "Юристи.UA".

Коли ТЦК можуть відмовити у знятті з обліку?

Як зазначають юристи, без актуалізації даних у ТЦК оформити нову прописку неможливо. Після переїзду громадянин зобов'язаний звернутися до відповідного центру за новим місцем проживання, адже чинне законодавство не передбачає альтернативних механізмів. Отже, уникнути взаємодії з ТЦК під час зміни адреси не вийде.

Фахівці наголошують, що переведення між центрами комплектування не є автоматичним процесом. В умовах воєнного стану ТЦК можуть відмовити у знятті з обліку за попереднім місцем реєстрації, і таке рішення ухвалюється індивідуально з урахуванням конкретних обставин. Водночас відмова не звільняє громадянина від обов'язку стати на облік за новим місцем проживання.

Кожен випадок розглядається окремо, тому при плануванні переїзду варто заздалегідь враховувати всі нюанси та вимоги щодо військового обліку. Питання взаємодії з ТЦК залишається обов'язковою частиною процедури зміни місця проживання, а недотримання цих правил може призвести до юридичних наслідків.

Про що ще варто знати військовозобов'язаним?