Про це розповіла пресслужба Чернівецького обласного ТЦК та СП.

Як відбувається процес рекрутингу?

У ТЦК пояснили, що шлях до контрактної служби необхідно починати з пошуку вакансії і конкретної військової частини. Це можна зробити через:

рекрутингові центри ЗСУ (центри рекрутингу Сухопутних військ ДШВ, ВМС, СТрО, ССО та СБпС);

центри рекрутингу корпусів та військових підрозділів (сайти корпусів, бригад, їхні сторінки у соцмережах);

через застосунок Резерв+, "Лінію дронів" у Дії (до прикладу, на посади операторів БпЛА, наземних роботизованих комплексів тощо);

центри рекрутингу української армії, які діють при ЦНАПах по всій Україні;

сайти з пошуку роботи, які офіційно співпрацюють із Міноборони в частині рекрутингу (LobbyX, Work.ua та Robota.ua).

Військові радять українцям підготувати резюме з інформацією про освіту, досвід роботи та релевантні навички. Також варто заздалегідь визначитися з бажаним напрямком служби, адже це допоможе рекрутеру швидше підібрати відповідну посаду.

Після обрання позиції починається комунікація з військовою частиною – самостійно або за допомогою рекрутера. Зазвичай вона включає співбесіду, перевірку фізичної підготовки та психолого-діагностичне тестування.

За результатами цього етапу громадянин має отримати рекомендаційний лист (так зване "відношення"), тобто письмову згоду командира на зарахування до підрозділу.

У документі зазначається, чи належить військова частина до переліку пріоритетного комплектування. Якщо так – рекомендаційний лист підлягає обов'язковому врахуванню. Якщо ні, його мають додатково погодити з вищим командуванням.

Стати офіцером можна навіть без контракту