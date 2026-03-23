Про це розповіла пресслужба Чернівецького обласного ТЦК та СП.
Як відбувається процес рекрутингу?
У ТЦК пояснили, що шлях до контрактної служби необхідно починати з пошуку вакансії і конкретної військової частини. Це можна зробити через:
- рекрутингові центри ЗСУ (центри рекрутингу Сухопутних військ ДШВ, ВМС, СТрО, ССО та СБпС);
- центри рекрутингу корпусів та військових підрозділів (сайти корпусів, бригад, їхні сторінки у соцмережах);
- через застосунок Резерв+, "Лінію дронів" у Дії (до прикладу, на посади операторів БпЛА, наземних роботизованих комплексів тощо);
- центри рекрутингу української армії, які діють при ЦНАПах по всій Україні;
- сайти з пошуку роботи, які офіційно співпрацюють із Міноборони в частині рекрутингу (LobbyX, Work.ua та Robota.ua).
Військові радять українцям підготувати резюме з інформацією про освіту, досвід роботи та релевантні навички. Також варто заздалегідь визначитися з бажаним напрямком служби, адже це допоможе рекрутеру швидше підібрати відповідну посаду.
Після обрання позиції починається комунікація з військовою частиною – самостійно або за допомогою рекрутера. Зазвичай вона включає співбесіду, перевірку фізичної підготовки та психолого-діагностичне тестування.
За результатами цього етапу громадянин має отримати рекомендаційний лист (так зване "відношення"), тобто письмову згоду командира на зарахування до підрозділу.
У документі зазначається, чи належить військова частина до переліку пріоритетного комплектування. Якщо так – рекомендаційний лист підлягає обов'язковому врахуванню. Якщо ні, його мають додатково погодити з вищим командуванням.
Стати офіцером можна навіть без контракту
Українці з вищою освітою, яких мобілізують до Збройних Сил, мають можливість отримати офіцерське звання без укладання довгострокового контракту. Зокрема, йдеться про звання молодшого лейтенанта.
Для осіб із дипломом бакалавра передбачене проходження кількамісячних курсів підготовки (L-1A або L-1B), після чого вони можуть обіймати офіцерські посади.
Водночас громадяни зі ступенем магістра та щонайменше дворічним управлінським досвідом можуть отримати звання та посаду одразу, а необхідне навчання проходити вже під час служби.