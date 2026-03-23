Об этом рассказала пресс-служба пресс-службы Черновицкого областного ТЦК и СП.
Читайте также Новые правила мобилизации с 1 апреля: что реально меняется для украинцев
Как происходит процесс рекрутинга?
В ТЦК объяснили, что путь к контрактной службе необходимо начинать с поиска вакансии и конкретной воинской части. Это можно сделать через:
- рекрутинговые центры ВСУ (центры рекрутинга Сухопутных войск ДШВ, ВМС, СТрО, ССО и СБпС);
- центры рекрутинга корпусов и воинских подразделений (сайты корпусов, бригад, их страницы в соцсетях);
- через приложение Резерв+, "Линию дронов" в Дии (к примеру, на должности операторов БпЛА, наземных роботизированных комплексов и т.д.);
- центры рекрутинга украинской армии, которые действуют при ЦНАПах по всей Украине;
- сайты по поиску работы, которые официально сотрудничают с Минобороны в части рекрутинга (LobbyX, Work.ua и Robota.ua).
Военные советуют украинцам подготовить резюме с информацией об образовании, опыт работы и релевантные навыки. Также стоит заранее определиться с желаемым направлением службы, ведь это поможет рекрутеру быстрее подобрать соответствующую должность.
После выбора позиции начинается коммуникация с военной частью – самостоятельно или с помощью рекрутера. Обычно она включает собеседование, проверку физической подготовки и психолого-диагностическое тестирование.
По результатам этого этапа гражданин должен получить рекомендательное письмо (так называемое "отношение"), то есть письменное согласие командира на зачисление в подразделение.
В документе указывается, принадлежит ли воинская часть к перечню приоритетного комплектования. Если да – рекомендательное письмо подлежит обязательному учету. Если нет, его должны дополнительно согласовать с высшим командованием.
Стать офицером можно даже без контракта
Украинцы с высшим образованием, которых мобилизуют в Вооруженные Силы, имеют возможность получить офицерское звание без заключения долгосрочного контракта. В частности, речь идет о звании младшего лейтенанта.
Для лиц с дипломом бакалавра предусмотрено прохождение многомесячных курсов подготовки (L-1A или L-1B), после чего они могут занимать офицерские должности.
В то же время граждане со степенью магистра и как минимум двухлетним управленческим опытом могут получить звание и должность сразу, а необходимое обучение проходить уже во время службы.