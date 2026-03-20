Об этом говорится в объяснении Житомирского областного ТЦК и СП.

Как получить офицерское звание?

В ТЦК объяснили, что механизм зависит от уровня образования и опыта.

Для лиц с дипломом бакалавра предусмотрено прохождение многомесячных курсов подготовки (L-1A или L-1B), после чего они могут занимать офицерские должности.

В то же время граждане со степенью магистра и как минимум двухлетним управленческим опытом могут получить звание и должность сразу, а необходимое обучение проходить уже во время службы.

По словам ТЦК, такой подход имеет определенные преимущества, в частности:

возможность применить свой гражданский опыт;

быстрый карьерный рост;

управленческие должности уже сейчас.

Служба в этом случае продолжается до завершения военного положения, после чего предусмотрена возможность возвращения к гражданской жизни.

