Об этом говорится в объяснении Житомирского областного ТЦК и СП.

Как получить офицерское звание?

В ТЦК объяснили, что механизм зависит от уровня образования и опыта.

Для лиц с дипломом бакалавра предусмотрено прохождение многомесячных курсов подготовки (L-1A или L-1B), после чего они могут занимать офицерские должности.

В то же время граждане со степенью магистра и как минимум двухлетним управленческим опытом могут получить звание и должность сразу, а необходимое обучение проходить уже во время службы.

По словам ТЦК, такой подход имеет определенные преимущества, в частности:

  • возможность применить свой гражданский опыт;
  • быстрый карьерный рост;
  • управленческие должности уже сейчас.

Служба в этом случае продолжается до завершения военного положения, после чего предусмотрена возможность возвращения к гражданской жизни.

Действительно ли в Киеве усиливают мобилизацию?

  • 19 марта в сети появилась информация, что в Киеве якобы начали перекрывать магистральные дороги и увеличивать количество патрулей, мол, усиливая облавы и мобилизационные мероприятия.

  • Однако военные подобные публикации опровергли. Отвечая на вопрос о правдивости этих сообщений, в пресс-службе Киевского городского ТЦК и СП отвергли такие обвинения, отрицая изменения.

  • В ТЦК заявили, что мобилизационные мероприятия действуют стабильно, соответственно они не могут ни усиливаться, ни уменьшаться. По словам военных, никаких изменений в законодательство или нормативно-правовых актов по мобилизационным мероприятиям не было.