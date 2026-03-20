Про це йдеться в пояснення Житомирського обласного ТЦК та СП.

Читайте також Які документи військовослужбовці можуть посвідчити без нотаріуса

Як отримати офіцерське звання?

У ТЦК пояснили, що механізм залежить від рівня освіти та досвіду.

Для осіб із дипломом бакалавра передбачене проходження кількамісячних курсів підготовки (L-1A або L-1B), після чого вони можуть обіймати офіцерські посади.

Водночас громадяни зі ступенем магістра та щонайменше дворічним управлінським досвідом можуть отримати звання та посаду одразу, а необхідне навчання проходити вже під час служби.

За словами ТЦК, такий підхід має певні переваги, зокрема:

  • можливість застосувати свій цивільний досвід;
  • швидкий кар'єрний ріст;
  • управлінські посади вже зараз.

Служба у цьому випадку триває до завершення воєнного стану, після чого передбачена можливість повернення до цивільного життя.

Чи дійсно в Києві посилюють мобілізацію?

  • 19 березня в мережі з'явилася інформація, що в Києві нібито почали перекривати магістральні дороги та збільшувати кількість патрулів, мовляв, посилюючи облави та мобілізаційні заходи.

  • Однак військові подібні публікації спростували. Відповідаючи на запитання стосовно правдивості цих повідомлень, у пресслужбі Київського міського ТЦК та СП відкинули такі звинувачення, заперечивши зміни.

  • У ТЦК заявили, що мобілізаційні заходи діють стабільно, відповідно вони не можуть ані посилюватися, ані зменшуватися. За словами військових, жодних змін до законодавства чи нормативно-правових актів щодо мобілізаційних заходів не було.