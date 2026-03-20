Документы, заверенные командиром, имеют такую же юридическую силу, как нотариальные. Об этом сообщает Минобороны.
Смотрите также Аннулируют ли отсрочку для ухода за родителями после бракосочетания
В каких случаях военный может обойтись без нотариуса?
Военный может без очередей и расходов оформить документы на месте службы. Это позволяет:
- дать родным право действовать от его имени (через доверенность);
- самостоятельно определить, кому достанется имущество и выплаты (через завещание и распоряжение);
- решить, кто будет получать деньги в случае плена или исчезновения.
Все эти документы можно изменить или отменить в любой момент.
Какие документы может удостоверить командир:
- Доверенность – дает право другому человеку представлять интересы военного (кроме операций с недвижимостью и ценными бумагами).
- Завещание – определяет, кому достанется имущество после смерти.
- Распоряжение на случай гибели – указывает, кому и как выплатят денежную помощь.
- Распоряжение на случай плена или исчезновения – позволяет самостоятельно определить, кто будет получать денежное обеспечение (даже 100% одному человеку).
Как происходит процедура:
- Сначала военный обращается к своему командиру или уполномоченному лицу. Командир объясняет права и последствия, проверяет документ и убеждается, что решение принято добровольно. При необходимости помогает его оформить.
- Подпись ставят в его присутствии, иногда – со свидетелями (обязательно для завещания). После этого документ регистрируют.
- Доверенности и завещания передают в Министерство юстиции и вносят в соответствующие реестры. Оригинал личного распоряжения добавляют к личному делу и хранят в ТЦК, а военный получает копию с отметкой.
К слову, командиры и раньше могли удостоверять некоторые документы вместо нотариуса. Но после начала полномасштабной войны им дали больше полномочий, чтобы военные могли быстрее оформлять документы прямо на службе. В 2025 году появилась новая возможность – военный может заранее определить, кому будут выплачивать его деньги, если он попадет в плен или пропадет без вести.
Последние новости о мобилизации
В Виннице сформировано более 20 мобильных групп для вручения повесток во время мобилизации, которые включают представителей различных структур. Они будут работать по адресам проживания военнообязанных, и в случае отказа получения повестки составлять акт для передачи руководству.
Владимир Зеленский подписал закон, предоставляющий 12-месячную отсрочку от мобилизации для военнослужащих в возрасте от 18 до 25 лет, заключивших контракт. Военнослужащие в возрасте от 18 до 25 лет после увольнения остаются резервистами Вооруженных Сил Украины.
В Раде предлагают, чтобы каждый служащий ТЦК имел бодикамеру для фиксации действий во время вручения повестки. Видеозаписи должны храниться на специальном хранилище 30 дней, а служащие ТЦК могут нести дисциплинарную ответственность за нарушение правил использования технических средств фиксации.