Документы, заверенные командиром, имеют такую же юридическую силу, как нотариальные. Об этом сообщает Минобороны.

Смотрите также Аннулируют ли отсрочку для ухода за родителями после бракосочетания

В каких случаях военный может обойтись без нотариуса?

Военный может без очередей и расходов оформить документы на месте службы. Это позволяет:

дать родным право действовать от его имени (через доверенность);

самостоятельно определить, кому достанется имущество и выплаты (через завещание и распоряжение);

решить, кто будет получать деньги в случае плена или исчезновения.

Все эти документы можно изменить или отменить в любой момент.

Какие документы может удостоверить командир:

Доверенность – дает право другому человеку представлять интересы военного (кроме операций с недвижимостью и ценными бумагами).

Завещание – определяет, кому достанется имущество после смерти.

Распоряжение на случай гибели – указывает, кому и как выплатят денежную помощь.

Распоряжение на случай плена или исчезновения – позволяет самостоятельно определить, кто будет получать денежное обеспечение (даже 100% одному человеку).

Как происходит процедура:

Сначала военный обращается к своему командиру или уполномоченному лицу. Командир объясняет права и последствия, проверяет документ и убеждается, что решение принято добровольно. При необходимости помогает его оформить.

Подпись ставят в его присутствии, иногда – со свидетелями (обязательно для завещания). После этого документ регистрируют.

Доверенности и завещания передают в Министерство юстиции и вносят в соответствующие реестры. Оригинал личного распоряжения добавляют к личному делу и хранят в ТЦК, а военный получает копию с отметкой.

К слову, командиры и раньше могли удостоверять некоторые документы вместо нотариуса. Но после начала полномасштабной войны им дали больше полномочий, чтобы военные могли быстрее оформлять документы прямо на службе. В 2025 году появилась новая возможность – военный может заранее определить, кому будут выплачивать его деньги, если он попадет в плен или пропадет без вести.

