Что может измениться в работе ТЦК и СП?

В парламенте рассматривают возможность, чтобы каждый отдельный служащий ТЦК имел бодикамеру, которая должна работать во время процедуры оповещения. Однако такая норма давно законодательно учтена. Об этом сообщает Министерство обороны.

Смотрите также СЗЧ будет еще больше, если этого не сделать: интервью Игоря Луценко о мобилизации, ТЦК и зарплаты в ВСУ

Так уполномоченные представители ТЦК и СП или полиции должны вести видеозапись во время действий по оповещению согласно Закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Видеозапись разрешена во время предъявления и проверки документов, вручения повесток или других процедур.

Записи хранятся на специальном хранилище и доступны 30 дней. Видеофиксация начинается с начала выполнения представителями ТЦК и СП проверки и не прекращаются до ее завершения, кроме моментов, когда в кадр может попасть какой-то запрещенный для съемки объект.

Важно! Служащие ТЦК могут быть наказаны, если нарушат правила использования технических средств фиксации. За е они несут дисциплинарную ответственность.

Как пишет издание "Эксперт", принудительная фиксация мероприятий оповещения может прекратить конфликты и злоупотребления групп на улицах.

Сейчас система распределяет камеры для работников ТЦК и полиции, учитывая нагрузку. Но изменения заключаются в том, чтобы каждый из членов группы имел бодикамеру во избежание "слепых зон", из-за которых невозможно зафиксировать часть нарушений.

Народный депутат Юлия Яцик предлагает постоянную фиксацию работы ТЦУ, чтобы было возможно установить истину в резонансных делах и конфликтах с гражданскими.

То есть военнослужащие ТЦК просто физически не имеют камер для каждого. Но давление со стороны общественности и Временной следственной комиссии растет, поэтому этот вопрос хотят еще больше унормировать.

Могут ли гражданские снимать процесс вручения повестки?