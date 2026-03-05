Вопрос мобилизации сейчас является самой главной проблемой в Украине, и если ее не развязать – может стать только хуже. Среди проблем: неработающий розыск уклонистов, СОЧ на этапе базовой военной подготовки и низкие зарплаты у военных.

Военнослужащий и экс-депутат Игорь Луценко в интервью 24 Каналу объяснил, что не так с розыском уклонистов, как на самом деле просто решить вопрос СОЧ и сколько людей надо мобилизовать. Больше деталей – читайте далее в материале.

Что не так с розыском уклонистов?

Правильно ли я понимаю, что мобилизация сейчас воспринимается как проблема №1, и как ее решать?

И в долгосрочном, и в краткосрочном измерении сегодня – это проблема №1. То есть наполненность армии нужными людьми – теми, кто способен приносить пользу, количество таких людей, их качество – является самой главной проблемой сейчас. Если просто ждать, станет только хуже.

Как правильно решать эти проблемы и с чего начинать? Должно ли этим заниматься только Минобороны?

Нет, конечно, этим не должно заниматься только Минобороны, потому что оно на два уровня ниже в государственной иерархии и по своим возможностям и статусу уступает той должности, с которой реально надо руководить мобилизацией – например, с поста президента Украины как главы Совета национальной безопасности и обороны.

То есть у нас есть должность в стране – глава государства. Именно государство должно формировать мобилизационную политику, а не отдельная структура с вывеской Генштаб, или управление Сухопутных войск, или тем более департамент контроля ТЦК. А сейчас получается, что сотрудники ТЦК фактически отвечают за все.

Все государство и тот, кто стоит в его главе, должен этим заниматься – это его непосредственная обязанность. Для этого, например, существует Совет национальной безопасности и обороны, который он возглавляет. Этот орган может формировать четкие и нужные документы.

Именно так можно создать площадку для выработки решений и внедрить их так, чтобы Кабмин, армия, различные министерства, налоговая, финансовые мониторы, Нацбанк и другие структуры действовали в рамках единой политики. Если такой политики не будет, ситуация только усложнится.

На начало 2026 года в розыске ТЦК находятся около 2 миллионов украинцев. Правильно ли я понимаю, что этих людей, которых находится в розыске ТЦК, можно будет найти при необходимости?

При желании можно создать определенные трудности для этих людей, хотя мы понимаем, что они сразу не побегут на фронт. Но государство по крайней мере может показать, что их действия являются неправомерными.

Начнем с очень банальных вещей. Во-первых, этих людей можно начать разыскивать. Сейчас существует розыск по уголовно-процессуальной линии, который не имеет никакого результата по моим эмпирическим наблюдениям.

Формально законодательство позволяет различать, что есть общий розыск людей и есть розыск по линии ТЦК. То есть то, что там объявляют как розыск – это немного другая история. Мол, людей можно разыскивать или нет, потому что так это воспринимают полицейские. Но я считаю, что, наоборот, стоит начинать розыск.

Поэтому нужно урегулировать этот вопрос и спросить, например, полицию, скажем, в Полтавской области, сколько задержанных людей по розыску патрульной полиции, которая останавливает машины. Подозреваю, что в отдельных районах показатель...Я не хочу говорить за всю замечательную область, я ее очень люблю. Но представьте себе, что патрульные стоят на трассах, останавливают машины, а ни одного задержанного по линии ТЦК нет.

То есть эти люди в розыске каким-то странным образом не попадают в поле зрения полиции. Что это значит? Давайте прямо скажем: это значит, что дают взятку и едут дальше. Пусть кто-то скажет, что я не прав – мне будет интересно услышать аргументы. И я подозреваю, что во многих других районах страны происходят подобные неприятные вещи.

Полиция, очевидно, не очень желает участвовать в мероприятиях ТЦК, ведь это может ухудшать ее имидж в эти времена. Я привожу пример того, что там нет четкой управленческой политики: политические руководители не вовлечены в процесс и фактически говорят, что им не нравится этим заниматься. Именно так надо понимать эти слова.

Но я не хотел бы ограничиваться только "кнутом", который, безусловно, нужен, но нужен и "пряник". А "пряник" заключается в том, чтобы выстроить систему, которая позволит уменьшить ненужный стресс для человека, которого призвали не по его доброй воле. То есть когда пришла повестка, этот человек не должен сразу попадать в ужасные условия: не в затопленные водой палатки, чтобы потом болеть. К сожалению, у меня, когда проводился набор, около 6 тысяч человек просто заболели во время базовой общей военной подготовки.

Извините, зачем мне такая БОВП? Для людей было бы дешевле и полезнее, если бы их просто обучали необходимому. Я же пошел без БОВП и прослужил 3 года – и ничего, нормально, не чувствовал никакой необходимости. Конечно, некоторые вещи с БОВП кому-то нужны, но не в той форме, которая есть сейчас, и не с теми принципами распределения людей. Потому что сейчас я даже не знаю, существуют ли какие-то четкие правила, как распределяют людей, которых, как говорят, "бусифицировали".

Кстати, Владимир Зеленский тоже призывал к этому: должны быть прозрачные правила распределения людей. Но заработало ли это на практике?

В армии есть несколько плохих традиций, и одна из них – саботировать все, что спускают сверху. С одной стороны, в этом есть определенная польза: если начальник глупый – а, к сожалению, таких в армии бывает много – он может давать неправильные указания. Их нужно корректировать, понимая общий замысел, и выполнять так, как надо, а не так, как приказано. Но в большинстве случаев, в 99 из 100, это просто саботаж.

Например, я хвалил наше государство за то, что в 2024 году было принято несколько замечательных правовых новелл. Во-первых, по ускоренному переводу в армии. Во-вторых, была введена возможность назначать на офицерские должности людей с определенным управленческим опытом, боевым опытом и профессиональными знаниями, даже если они еще не имеют офицерского звания. Эти две новеллы, которые я в свое время поддерживал в медиа, были правильными и важными.

Но наши армейцы так научились игнорировать и саботировать, что можно только позавидовать их умению. И что это значит? Президент, министр обороны – предыдущий или новый – не контролируют выполнение законов и других нормативных актов в армии и на фронте. Нет механизма, когда руководитель спрашивает: "Я издал указ, а вы его выполнили? Докладывайте". Если хотя бы такое появится в сфере призыва, это будет большим шагом вперед. И я полностью поддерживаю то, что говорит Зеленский.

Почему классные идеи относительно новых контрактов, прозрачных сроков службы и отсрочек не работают, и почему ответственных за это невозможно привлечь к ответственности?

Мы не можем их привлечь к ответственности, но есть люди, которые могут. Есть президент, который, возможно, политически отвечает, но у него нет времени. Получается, что ты занимаешься каким-то своим любимым проектом, а эти неприятные, сложные проекты остаются без внимания. А это очень непростой и важный проект.

Этим всем вопросом мобилизации все-таки надо серьезно заниматься, потому что там куча проблем и взаимных претензий граждан друг к другу. Я понимаю президента: он не хочет этим заниматься, и у него нет исполнителей с достаточными полномочиями, чтобы сказать: "Вот здесь сделаем раз-два – и будет лучше". Пока что этого нет. Но надо осознать: рано или поздно придется закатать рукава и расчистить эти авгиевы конюшни.

Что делать с СОЧ?

На каком этапе надо бороться с СОЧ? Это проблема номер два после мобилизации или параллельная, возникающая из-за трудностей с мобилизацией?

Это часть той же проблемы, потому что для человека это единственный путь, который он пытается обходить на разных этапах. СОЧ – еще один пример того, что в этой сфере нет реального хозяина, и те, кто должен был бы заниматься этой проблемой, не хотят и не занимаются этим.

Что я имею в виду? Во-первых, есть категории людей, которых точно надо наказывать. Например, те, кто убегает с БОВП. Почему ты убегаешь, если даже не знаешь, куда тебя направят? Государство уже вложило в тебя время, потратила форму и ресурсы, а ты убегаешь.

А как быть с теми случаями, когда на БОВП не оказывают медпомощь, и люди с болезнями идут в СОЧ?

В большинстве случаев дело не в этом. К сожалению, есть категория людей, которые все время болеют на БОВП, и так берегут себя от реальной службы. Но другая система – убегают абсолютно здоровые люди. Именно за эту категорию, думаю, должна быть очень строгая ответственность, как это предусмотрено законодательством.

Если бы кто-то реально занимался привлечением их к ответственности – например, ГБР, которое по закону должно это делать – мы бы имели совсем другую статистику побегов из учебных центров. К сожалению, ГБР никто не спрашивает. Мне кажется, никто не спрашивает: сколько таких людей нашли и что с ними сделали? А на самом деле их не привлекли.

Если же начать спрашивать, ГБР многое узнает: там несколько сотен следователей, которые должны заниматься сотнями тысяч мужчин в СОЧ. Реально это выполнить? Нереально. А наши уважаемые парламентарии вообще в курсе этой проблемы? Не в курсе. Я не буду комментировать отдельных коллег, хотя желание есть.

Оказалось, что сейчас государство вообще не имеет ни желания, ни возможности привлекать к ответственности. Но я не хочу говорить только о "кнуте". Речь идет о том, что нужно элементарно определять наших уважаемых медийных и немедийных командиров бригад и корпусов – тех, из чьих подразделений меньше убегают в СОЧ, особенно новые призывы. Именно им и стоит доверять новые призывные потоки.

И тогда статистика будет значительно лучше, я вам гарантирую. Если комбат, комбриг или командир корпуса знает, как работать с новобранцами, как их обучать и воспитывать, лучше давать этих людей ему, а не какому-то свату-брату, которого даже нельзя серьезно воспринимать.

Военнослужащие утверждают, что, например, "Хартия" и Третий армейский корпус не имеют проблем с набором людей. Что тогда мешает другим бригадам? Возможно, выход из этой ситуации – расформировать неэффективные бригады и расширять корпуса?

Что-то вроде такого подхода и есть выход. Это правильно. Те командиры, которые имеют у себя низкий процент случаев СОЧ, говорят, чтобы им дали людей, потому что они знают, что с ними делать и куда направить. Ведь "где-то там" они не приносят пользы и потихоньку разбегаются. Кроме этого, у нас становится меньше государственного ресурса, в котором они нуждаются. То есть зарплаты, материальное обеспечение и так далее.

Должны понять, что во многих вопросах мы не можем найти правильного выхода. Почему? Потому что нет управленческой воли и управленческого веса.

Возможно, новый министр обороны сможет изменить эти подходы? Он уже говорил о том, что прежде всего нужно принудить Россию к миру. Хочется понимать, или это просто красивые заголовки, которые озвучивали ранее и за которыми ничего нет, или, наоборот, есть вера в то, что все это может сработать. Возможно, у него получится?

Будем надеяться. Для того, чтобы все эти вещи реализовать, необходима не просто воля министра, а революционная сила. Ведь то, что мы сейчас видим, и является "революцией".

То есть раньше этого не было?

На уровне идей было. Есть поговорка о том, что революция – это тысяча вакансий. То есть сейчас у Михаила Федорова должно быть свое движение, то есть большое количество людей, абсолютно преданных этим идеям, которые он артикулировал.

Чтобы изменить систему, нужна контрсистема. Это не один министр, который имеет мало ресурсов и административных полномочий, чтобы изменить государственную политику. Даже если президент на 100% будет предан этим идеям, он должен приложить усилия, он будет нуждаться в кадрах, чтобы их реализовать. Во время войны многие очень хорошо устроились, они себе работают и все. Однако с таким подходом войну не выиграешь.

Увеличили ли военным зарплаты?

Недавно Владимир Зеленский призвал Европу увеличивать количество финансирования нашей армии, чтобы она была контрактной. Таким образом люди будут иметь большую мотивацию идти воевать. По вашему мнению, правильная ли эта идея?

Идея правильная. Также стоит реально оценить финансовое состояние украинской армии – оно ужасное. Долгое время зарплата солдата, то есть денежное обеспечение, вознаграждения за боевые, не корректировалась с инфляцией. Она только уменьшалась. То есть, чем дальше – тем меньше мы получаем денег. Мы сейчас не говорим, что нужны новые суперконтракты по деньгам. Давайте обеспечим минимально хотя бы тех, кто есть.

В то же время у россиян подъемные за контракт – это "смертельные" деньги. Очень часто у них есть дорога только в один конец. Однако, например, в Санкт-Петербурге платят 5 миллионов рублей. Это примерно 50 тысяч долларов. Это очень много. А теперь вспомним, сколько получают наши солдаты.

Это, конечно, не то сравнение, но у нас за плечами есть богатая Европа. Возможно, кто-то артикулировал, что нужно все-таки как-то найти финансовые схемы, чтобы помочь нашим солдатам. Да, есть определенные ограничения, например, европейцы не могут платить нам зарплату напрямую. Однако если постараться, то можно что-то придумать.

Мы должны получить 90 миллиардов евро от ЕС. Хотя их блокирует Венгрия, у нас на них очень рассчитывают. Эти деньги должны пойти на оборонные нужды, хотелось бы, чтобы именно благодаря им подняли выплаты военным.

Безусловно. То есть если поставить себе задачу, можно брать займы. Можно продавать какую-то продукцию, брать залоги. В финансовой науке есть большое количество механизмов, которые позволяют обойти так называемое прямое финансирование нашей армии. Чтобы никто не подумал, мол, Европа воюет на нашей стороне, они, видимо, нейтральные.

Я не понимаю, что можно терять в ситуации, когда и США, и Россия прямо говорят, что они хотят разрушить Европу, что им не нравятся европейские ценности.

Однако в целом, даже несмотря на нежелание Европы финансировать, есть возможность это сделать. Была ли такая задача в нашем государстве? Я не знаю. Хочется услышать от президента, почему у нас постоянно уменьшается денежное обеспечение. Мы же не стали воевать хуже, наоборот – лучше.

Стоит провести аудит в армии, выгнать лишних людей, процент которых может измеряться в двузначных цифрах. Это нездоровые люди, контуженные и тому подобное. Их нужно зачистить, выгнать, а тех, кто останется, обеспечивать лучше. Именно они являются нашей надеждой, потому что беглецы не придут классно воевать, я на них не рассчитываю.

Сколько людей надо мобилизовать?

Здесь или их мотивировать вернуться, или принудительно депортировать?

За рубежом осталась куча способных людей. Если им помочь, они будут хорошо воевать. Однако на самом деле нам не надо много людей. Нам нужно то количество людей, которое обеспечит возможность ротации, чтобы была возможность воевать 2 года через 2. Если мы мобилизуем полмиллиона, нам хватит.

Вопрос этой войны заключается не в количестве людей, а в качестве. Конечно, что количество важно, если будет меньше минимума, будет катастрофа. Однако могут быть 600 тысяч людей, половина из которых воюют, половина – отдыхает, строит тыл и воспитывает новое поколение.

Важно! Президент Владимир Зеленский рассказал, что Украина ежемесячно мобилизует 30 – 34 тысячи военных. В то же время Россия мобилизует примерно на 10 тысяч больше.

В технологической войне не нужно слишком много людей. Если призвать 100 человек без мотивации, это не будет так эффективно, как призвать 10 мотивированных специалистов. Сейчас не время классических армий, сейчас – время инженерных армий, инженерных подразделений, которые самостоятельно изготавливают для себя оружие и его применяют.

Ситуация постоянно меняется, постоянно появляется что-то новое и у противника, и у нас. Поэтому нужны совсем другие подходы. Мы говорим о военном предприятии, а не о наборе биороботов.

Набор людей в возрасте от 18 до 24 лет не оправдал ожиданий. Людей мотивировали ипотеками, выплатами по миллиону после подписания контракта. Однако по состоянию на апрель 2025 года в армию пришли менее 500 человек. То есть деньги не являются мотивацией в целом или именно для такой возрастной категории мужчин?

Могу сказать банально – все, кто хотел, уже пошли (присоединились к армии, – 24 Канал). На самом деле очень хорошо работает реклама, например, Третьей отдельной штурмовой бригады и "Хартии". То есть за 4 года это уже должно было бы подействовать. Тех, кого интересовали только деньги, осталось не так много.

Поэтому надо понимать, что на самом деле мы должны обеспечивать тех, кто есть. В противном случае, они будут очень активно убегать. Активнее, чем сейчас. Это произойдет, если мы и в дальнейшем будем снижать выплаты и относиться к ним, как к расходному материалу. Люди это не будут терпеть.

Поэтому надо вкладываться в тех, кто есть, развивать тех, кто есть, помогать тем, кто уже воюет, и формировать для них ротационные механизмы и методы, каким образом временно их заменить. То есть отпускать их, например, на год, полтора или два, заменяя другими. А потом наоборот. Это была бы норма. Это идеальный режим, чтобы люди могли закрывать свои жизненные проблемы.