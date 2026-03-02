Об этом заявил народный депутат от фракции "Слуга народа", член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.
Какие ограничения могут ввести?
Федор Вениславский заявил, что в условиях войны недопустима ситуация, когда гражданин Украины не выполняет свой конституционный долг, уклоняется от обновления военно-учетных данных или не появляется по вызову в ТЦК и при этом не несет никаких негативных последствий.
Поэтому это один из элементов, который, я думаю, также будет наработан в процессе обновления, актуализации законодательства, которое связано с выполнением конституционного долга – защиты Отечества,
– пояснил нардеп.
Он добавил, что этот вопрос планируют обсуждать, а окончательное решение будет зависеть от результатов дискуссии в парламенте.
Справка. Согласно статье 336 Уголовного кодекса Украины, уклонение от призыва на военную службу по мобилизации или в особый период наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.
Что может измениться в процессе мобилизации?
Заместитель руководителя Офиса Президента Павел Палиса заявил, что в Украине для всех военнослужащих планируют ввести четкие сроки службы.
По словам военного, такие изменения должны помочь создать более предсказуемую систему службы, когда солдат знает, сколько времени он служит и какие правовые последствия этой службы.
Палиса также отметил, что речь идет не только о новых контрактах, но и о механизме отсрочки после их завершения, что даст военным определенную паузу или возможность планировать дальнейшие шаги в жизни.