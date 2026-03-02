Про це заявив народний депутат від фракції "Слуга народу", член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.
Які обмеження можуть запровадити?
Федір Веніславський заявив, що в умовах війни є неприпустимою ситуація, коли громадянин України не виконує свій конституційний обов'язок, ухиляється від оновлення військово-облікових даних або не з'являється за викликом до ТЦК і при цьому не несе жодних негативних наслідків.
Тому це один із елементів, який, я думаю, також буде напрацьовано в процесі оновлення, актуалізації законодавства, яке пов'язано з виконанням конституційний обов'язку – захисту Вітчизни,
– пояснив нардеп.
Він додав, що це питання планують обговорювати, а остаточне рішення залежатиме від результатів дискусії в парламенті.
Довідка. Згідно зі статтею 336 Кримінального кодексу України, ухилення від призову на військову службу під час мобілізації або в особливий період карається позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.
Що може змінитися в процесі мобілізації?
Заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса заявив, що в Україні для всіх військовослужбовців планують запровадити чіткі строки служби.
За словами військового, такі зміни мають допомогти створити більш передбачувану систему служби, коли солдат знає, скільки часу він служить і які правові наслідки цієї служби.
Паліса також зазначив, що йдеться не лише про нові контракти, але й про механізм відстрочки після їхнього завершення, що дасть військовим певну паузу або можливість планувати подальші кроки у житті.