Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса в інтерв’ю для "Радіо Свобода".

Яку заяву зробив Паліса?

Павло Паліса повідомив, що державні структури працюють над впровадженням чітких термінів служби для всіх військових незалежно від того, чи вони були мобілізовані, чи підписують контракт.

Контракти, які зможуть підписувати в тому числі й мобілізовані громадяни України, сприятимуть отриманню чітких термінів служби та плавному переходу з мобілізованої армії до контрактної,

– заявив Паліса.

За словами посадовця, такі зміни мають допомогти створити більш передбачувану систему служби, коли солдат знає, скільки часу він служить і які правові наслідки цієї служби.

Паліса також зазначив, що йдеться не лише про нові контракти, але й про механізм відстрочки після їхнього завершення, що дасть військовим певну паузу або можливість планувати подальші кроки у житті.

Він уточнив, що попередній міністр оборони вже напрацював проєкт закону щодо нової контрактної системи, який був поданий до Верховної Ради України. Нинішній міністр оборони Михайло Федоров взяв паузу для доопрацювання документа та в найближчі місяці очікується нова версія.

Ця ініціатива є частиною ширшої реформи, спрямованої на поступовий перехід української армії на контрактну службу, що вважається більш стабільною та ефективною моделлю для сучасних збройних сил.

Експерти вказують, що встановлення чітких термінів і контрактних умов може підвищити привабливість служби, зокрема серед молоді та фахівців, які раніше розглядали армію як тимчасовий обов’язок.

