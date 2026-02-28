Кирило Буданов інтерв’ю арабському виданню Al-Modon наголосив: проблема не лише у самій мобілізації, а й у відповідальності громадян.

Що сказав Буданов про мобілізацію?

В умовах війни мобілізація неминуче викликає складні суспільні дискусії. За словами посадовця, питання не можна зводити до формули "так чи ні", адже воно є складним та багатогранним.

Поки триває війна, питання мобілізації ніхто у світі повністю не вирішив і не вирішить. Україна тут винятком не стане,

– сказав Буданов.

Він погодився, що проблема не лише у самому процесі мобілізації, а в комунікації з суспільством. Зокрема, в інтерв'ю підкреслили, що проблема стає такою гострою не через те, що людей мобілізують, а через те, що один випадок можуть розкрутити до десятків тисяч фальсифікацій.

Також було зазначено, що для частини громадян простіше сплатити штраф і не з’явитися до ТЦК, ніж виконати вимоги закону. Це створює додаткові виклики для держави.

Окремо Буданов відверто сказав про особисту відповідальність кожного громадянина під час війни – чи правильно вважати, що "громадянин, який живе 12 років у війні вважає, що захищати державу має хтось інший".

Які ще заяви про зробив керівник офісу?