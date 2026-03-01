Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Павел Палиса в интервью для "Радио Свобода".

Какое заявление сделал Палиса?

Павел Палиса сообщил, что государственные структуры работают над внедрением четких сроков службы для всех военных независимо от того, были ли они были мобилизованы, или подписывают контракт.

Контракты, которые смогут подписывать в том числе и мобилизованные граждане Украины, будут способствовать получению четких сроков службы и плавному переходу из мобилизованной армии к контрактной,

– заявил Палиса.

По словам чиновника, такие изменения должны помочь создать более предсказуемую систему службы, когда солдат знает, сколько времени он служит и какие правовые последствия этой службы.

Палиса также отметил, что речь идет не только о новых контрактах, но и о механизме отсрочки после их завершения, что даст военным определенную паузу или возможность планировать дальнейшие шаги в жизни.

Он уточнил, что предыдущий министр обороны уже наработал проект закона о новой контрактной системе, который был подан в Верховную Раду Украины. Нынешний министр обороны Михаил Федоров взял паузу для доработки документа и в ближайшие месяцы ожидается новая версия.

Эта инициатива является частью более широкой реформы, направленной на постепенный переход украинской армии на контрактную службу, что считается более стабильной и эффективной моделью для современных вооруженных сил.

Эксперты указывают, что установление четких сроков и контрактных условий может повысить привлекательность службы, в частности среди молодежи и специалистов, которые ранее рассматривали армию как временную обязанность.

