План прошел "краш-тесты" и вскоре начнет внедряться поэтапно. Об этом Михаил Федоров заявил во время брифинга с главой Минобороны Нидерландов Дилан Ешильгоз-Зегериу.
Что рассказал Федоров о стратегии на 2026 год?
Министерство обороны Украины разработало комплексный план для решения затяжных проблем с мобилизацией и случаями самовольного оставления частей.
По словам Федорова, документ уже прошел "краш-тесты" во время обсуждений с командирами на фронте и военными экспертами, и в нем предусмотрен ряд мероприятий, направленных на стабилизацию кадровых и мобилизационных процессов в ВСУ. Один из главных аспектов – более широкое привлечение иностранцев к выполнению военных задач на стороне Украины.
Наш комплексный план по решению проблем с СЗЧ и мобилизацией включает определенные решения относительно того, как сделать так, чтобы в Украине было больше иностранцев и они могли выполнять военные задачи,
– подчеркнул министр обороны.
Федоров пояснил, что идея не нова: уже сейчас на стороне Украины воюют граждане других стран, и Минобороны стремится системно интегрировать их опыт и присутствие в боевые структуры. Он добавил, что план учитывает предложения военных, которые непосредственно работают с вопросами СЗЧ и мобилизации, а также отзывы командиров из разных группировок.
Глава оборонного ведомства отметил, что конкретные шаги по реализации плана публично озвучиваться и внедряться постепенно в ближайшие месяцы.
В ближайшие месяцы вы увидите, как шаг за шагом мы начнем принимать конкретные решения... но мой фокус внимания лично сейчас находится на этом вопросе,
– добавил он.
Насколько острой является проблема СЗЧ?
Вопрос мобилизации и СЗЧ остается одним из самых сложных для оборонного сектора Украины. По данным Минобороны, миллионы украинцев сейчас находятся в розыске из-за нарушения правил воинского учета, а случаи самовольного оставления частей создают дополнительные вызовы для комплектования подразделений и поддержания обороноспособности.
В рамках новой стратегии ведомство также работает над усовершенствованием условий службы и правовых механизмов, которые должны минимизировать СЗЧ и обеспечить стабильное пополнение ВСУ.