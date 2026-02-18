Комбат 110-й бригады в эксклюзивном интервью 24 Каналу объяснил, почему возникает СЗЧ, кто возвращается и как с такими военными работают в подразделении.

Смотрите также В Киеве военный в СВЧ взорвал гранату в квартире товарища: есть жертва и травмированные

Почему бойцы идут в СЗЧ?

Командир батальона 110-й ОМБр признает: проблема самовольного оставления части существует, но имеет конкретные причины. По его словам, рост СЗЧ часто связан с резким пополнением подразделений новыми людьми.

Рост наблюдается только тогда, когда есть много военнослужащих... когда мы физически не успеваем поработать с людьми, у них возникает паника, – объяснил комбат.

Он добавляет, что большинство новобранцев приходят из гражданской жизни и не сразу адаптируются к боевым условиям. Из-за психологического давления и страха иногда возникают случаи СЗЧ.

В то же время, когда подразделение стабильное и военные хорошо знают друг друга, таких случаев значительно меньше.

Комбат 110-й бригады рассказал о ситуации с СЗЧ. Смотрите видео: Воин Воли

Возвращаются ли военнослужащие с СЗЧ?

Несмотря на проблему, значительная часть военных, которые ушли в СЗЧ, возвращаются. Причины – разные:

Возвращаются ... кого-то ловят на блокпостах, некоторые возвращаются, потому что закрыл вопрос по здоровью ... некоторые мотивированный хочет работать дальше, – отметил командир.

По его словам, после возвращения военных не отталкивают – им подбирают должности в соответствии с навыками. Часто это работа с дронами, в минометной батарее или на технических направлениях.

Комбат отмечает: даже среди тех, кто возвращается, есть квалифицированные специалисты, которых можно эффективно использовать в армии.

Военный подчеркивает – многое зависит от работы командиров с бойцами.

"Когда командир работает с человеком, знает о его проблемах, способствует их решению, даже, если это, например, какие-то семейные обстоятельства. Такие моменты и нюансы дают стимул оставаться и не уходить. Или даже если идти, то, скажем так, с элементами порядочности", – говорит комбат.

Он признает, что нехватка людей в армии напрямую связана с темой СЗЧ. В подразделения приходят новобранцы по разным причинам – добровольно, через рекрутинг или даже после "побега".

Он напоминает о распространенном среди военных высказывании: "Из армии есть три пути – 200, 300, СЗЧ".

Это отражает реальность войны на истощение, где проблема человеческого ресурса остается ключевой.

Проблема СЗЧ: что говорят в Генштабе?