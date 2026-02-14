Если военный после самовольного оставления части попал в батальон резерва, то даже имея рекомендательное письмо в тыловую бригаду, его отправят в подразделения приоритетного комплектования. Об этом в Генштабе ВСУ рассказали журналистам hromadske.

Почему после СОЧ нужно возвращаться только в боевые подразделения?

После СОЧ украинцы могут вернуться на службу после определенной процедуры восстановления. Таких воинов направляют в боевые бригады, ведь именно там есть дефицит и подразделения нужно доукомплектовывать.

В то же время если военный будет иметь рекомендательное письмо в боевые бригады, то при распределении личного состава это учитывается.

В то же время Генштаб не объяснил, какие именно подразделения есть в перечне таких, что в первую очередь нуждаются в доукомплектовании.

Такой запрос возник из-за того, что военные рассказали журналистам об имеющейся проблеме с переводом в другие бригады из-за самовольного оставления части. Тогда говорилось, что батальоны резерва официально предупредили бригады Сухопутных войск ВСУ, что не будут учитывать рекомендательные письма, выданных военным после их СОЧ. Вместо этого таких граждан будут направлять сразу в штурмовые подразделения.

В Генштабе также рассказали, что после первого совершения СОЧ можно добровольно обратиться с ходатайством к следователю и прокурору. Тогда суд учтет намерение вернуться в свою или другую воинскую часть и выдаст постановление о снятии статуса СОЧ. После получения этого документа военного непременно восстанавливают на военной службе. Через 72 часа он должен прибыть к определенному месту службы для начала работы.

Заметим! Военные после СОЧ могут лично обратиться в рекрутинг боевых бригад, выбрать для себя дальнейшее место службы и взять там рекомендательное письмо. Таким образом суд должен восстановить на службе и направить бойца именно в эту выбранную бригаду. Однако такой путь невозможен для возвращения в тыловую бригаду.

Что известно о возвращении военных после СОЧ?