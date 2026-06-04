В мае в 72 воинских частях, которые получили право проводить БЗВП на собственной базе, прошли проверки. Главком Александр Сырский заслушал доклад об их результатах во время рабочего совещания.

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Как в армии совершенствуют систему БОВП?

В ходе проверок проблемы обнаружили в части подразделений. Восемь воинских частей потеряли право самостоятельно проводить базовую подготовку, а отдельным бригадам и полкам поручили улучшить условия и уровень обучения.

Кроме того, были приняты несколько управленческих решений, в том числе и жестких. О чем именно идет речь, Сырский не уточнил.

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Главнокомандующий подчеркнул, что в армии не будет неприкосновенных, а подготовка военных должна соответствовать единым высоким стандартам.

Ведь именно профессионализм, современное обучение и нестандартные решения помогают ВСУ противостоять противнику, который имеет больше людей.

Сырский сообщил, что программу базовой подготовки постоянно обновляют в соответствии с условиями современной войны. В частности, новобранцев уже учат выявлять и уничтожать FPV-дроны и коптеры.

Также сейчас усиливают адаптацию мобилизованных, психологическую подготовку и меры по предотвращению СЗЧ.

Отдельно Сырский заметил, что важную роль играет отношение командиров к подчиненным. Там, где заботятся о быте военных, развитие учебной базы и поддержку новобранцев, подготовка лучше, а случаев самовольного оставления частей меньше.

В Сухопутных войсках ВСУ обновили БЗВП для рекрутов

Новую программу уже запустили в шести учебных центрах на основе опыта 151-го учебного центра. Главный акцент теперь – на работе в малых тактических группах, практических навыках и подготовке к современной войне.

Курс длится 51 день и включает огневую, тактическую и медицинскую подготовку. Рекрутов также обучают противодействию дронам: стрельбе по БпЛА, смене позиций и работе в условиях симуляции боя.

В программе появилась система менторства – за каждым взводом закрепляют инструкторов, которые сопровождают новобранцев во время обучения.

Кроме того, рекрутов еще во время курса готовят по отдельным направлениям: оператор дронов, стрелок-спасатель или командир малой группы.

В Минобороны говорят, что новая система поможет быстрее адаптировать военных к фронту и уменьшить потери.