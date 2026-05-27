Главный акцент сделан на изменении логики обучения, работе в малых тактических группах и дофаховой подготовке военных. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Что известно об обновленной БЗВП?

Сухопутные войска обновили программу БЗВП, адаптировав ее к современным условиям ведения боевых действий. Речь идет о новой редакции курса, созданную на основе опыта 151-го учебного центра, который считается одним из самых эффективных в Украине.

Программа не изменила базовый перечень дисциплин, однако существенно пересмотрела подход к обучению и его структуру. БЗВП длится 51 сутки и включает огневую, тактическую и тактическую догоспитальную подготовку (такмед).

Однако теперь ключевым элементом стала новая логика преподавания – подготовка к действиям в составе малых тактических групп с ежедневной отработкой навыков до автоматизма.

Особое внимание уделено постепенному обучению по принципу "от простого к сложному", а также повторению упражнений с постепенным усложнением. Это, по замыслу разработчиков, позволяет формировать устойчивые боевые навыки в короткие сроки.

Отдельным направлением стало противодействие беспилотникам, которая является одной из ключевых угроз современного поля боя. Рекруты отрабатывают стрельбу по макетам БпЛА, смену огневых позиций, а также сценарные упражнения с применением симуляционных систем.

Важным нововведением стала система менторства – за каждым взводом закреплены инструкторы и командиры, к которым рекруты могут обращаться во время обучения. Это должно повысить качество подготовки и уровень доверия между курсантами и инструкторами.

Также в рамках БЗВП введена дофаховая подготовка, которая позволяет определять склонности рекрутов еще на ранних этапах обучения. Подготовка проводится по трем направлениям:

стрелок-оператор,

стрелок-спасатель

командир малой тактической группы.

Стрелок-оператор должен обладать техническим складом ума. Его обучают основам работы с БпЛА и пилотирования. В дальнейшем после профессиональной подготовки он сможет претендовать на должность пилота, инженера, связиста и тому подобное.

Стрелок-спасатель проходит курс тактической медицины от уровня ASM (база для военнослужащих без медицинского образования или опыта) до уровня CLS (домедицинская помощь непосредственно на поле боя и во время эвакуации).

Командир малой тактической группы должен обладать лидерскими качествами. Его учат планированию, командованию, распределению задач и управлению огнем. Фактически учебный центр после БЗВП выпускает кандидата с задатками командира.

Переход к подготовке малых тактических групп продиктован реалиями современной войны. Это позволяет быстрее адаптировать военных к боевым условиям и уменьшить потери,

– сообщают в Минобороны.

Дофаховая подготовка охватывает навыки работы с БпЛА, тактической медицины и управления малыми подразделениями. В среднем на нее отведено около 10 учебных часов в рамках общего курса.

Программа БЗВП была введена в 2026 году и прошла апробацию перед масштабированием. В Сухопутных войсках отмечают, что первые результаты уже демонстрируют повышение уровня усвоения материала и готовности рекрутов к дальнейшей службе в боевых подразделениях.

Почему военных больше не отправляют на БЗВП за границу?

В Генеральном штабе ВСУ заявили, что БЗВП планируют полностью проводить на территории Украины. Причиной такого решения называют отсутствие у иностранных инструкторов опыта современной войны, с которой ежедневно сталкиваются украинские военные.

По словам заместителя начальника Главного управления доктрин и подготовки Генштаба ВСУ Евгения Межевикина, иностранные тренировочные программы не всегда соответствуют реальным условиям боевых действий в Украине. Он подчеркнул, что инструкторы за рубежом "оторваны от наших реалий, от текущих боевых действий", поэтому система подготовки требует адаптации непосредственно к украинскому фронтовому опыту.

В Генштабе также отметили, что работа над усовершенствованием БЗВП продолжается постоянно, а сама система обучения меняется в соответствии с развитием войны и новых угроз.

В то же время в ведомстве подчеркнули, что сотрудничество с международными партнерами в сфере военной подготовки продолжится. Речь идет, частности, о поддержке отдельных учебных направлений и специализированных программ.