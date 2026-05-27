Головний акцент зроблено на зміні логіки навчання, роботі в малих тактичних групах та дофаховій підготовці військових. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Що відомо про оновлену БЗВП?

Сухопутні війська оновили програму БЗВП, адаптувавши її до сучасних умов ведення бойових дій. Йдеться про нову редакцію курсу, створену на основі досвіду 151-го навчального центру, який вважається одним із найефективніших в Україні.

Програма не змінила базовий перелік дисциплін, однак суттєво переглянула підхід до навчання та його структуру. БЗВП триває 51 добу та включає вогневу, тактичну й тактичну догоспітальну підготовку (такмед).

Однак тепер ключовим елементом стала нова логіка викладання – підготовка до дій у складі малих тактичних груп із щоденним відпрацюванням навичок до автоматизму.

Особливу увагу приділено поступовому навчанню за принципом "від простого до складного", а також повторенню вправ із поступовим ускладненням. Це, за задумом розробників, дозволяє формувати стійкі бойові навички в короткі строки.

Окремим напрямом стала протидія безпілотникам, яка є однією з ключових загроз сучасного поля бою. Рекрути відпрацьовують стрільбу по макетах БпЛА, зміну вогневих позицій, а також сценарні вправи із застосуванням симуляційних систем.

Важливим нововведенням стала система менторства – за кожним взводом закріплені інструктори та командири, до яких рекрути можуть звертатися під час навчання. Це має підвищити якість підготовки та рівень довіри між курсантами та інструкторами.

Також у межах БЗВП запроваджено дофахову підготовку, яка дозволяє визначати схильності рекрутів ще на ранніх етапах навчання. Підготовка проводиться за трьома напрямками:

стрілець-оператор,

стрілець-рятівник

командир малої тактичної групи.

Стрілець-оператор має володіти технічним складом розуму. Його навчають основах роботи з БпЛА та пілотування. Надалі після фахової підготовки він зможе претендувати на посаду пілота, інженера, зв'язківця тощо.

Стрілець-рятівник проходить курс тактичної медицини від рівня ASM (база для військовослужбовців без медичної освіти чи досвіду) до рівня CLS (домедична допомога безпосередньо на полі бою та під час евакуації).

Командир малої тактичної групи має володіти лідерськими якостями. Його навчають плануванню, командуванню, розподілу завдань та управління вогнем. Фактично навчальний центр після БЗВП випускає кандидата із задатками командира.

Перехід до підготовки малих тактичних груп продиктований реаліями сучасної війни. Це дозволяє швидше адаптувати військових до бойових умов і зменшити втрати,

– повідомляють у Міноборони.

Дофахова підготовка охоплює навички роботи з БпЛА, тактичної медицини та управління малими підрозділами. У середньому на неї відведено близько 10 навчальних годин у межах загального курсу.

Програма БЗВП була запроваджена у 2026 році та пройшла апробацію перед масштабуванням. У Сухопутних військах зазначають, що перші результати вже демонструють підвищення рівня засвоєння матеріалу та готовності рекрутів до подальшої служби у бойових підрозділах.

Чому військових більше не відправляють на БЗВП за кордон?

У Генеральному штабі ЗСУ заявили, що БЗВП планують повністю проводити на території України. Причиною такого рішення називають відсутність у закордонних інструкторів досвіду сучасної війни, з якою щодня стикаються українські військові.

За словами заступника начальника Головного управління доктрин і підготовки Генштабу ЗСУ Євгена Межевікіна, іноземні тренувальні програми не завжди відповідають реальним умовам бойових дій в Україні. Він наголосив, що інструктори за кордоном "відірвані від наших реалій, від поточних бойових дій", тому система підготовки потребує адаптації безпосередньо до українського фронтового досвіду.

У Генштабі також зазначили, що робота над удосконаленням БЗВП триває постійно, а сама система навчання змінюється відповідно до розвитку війни та нових загроз.

Водночас у відомстві підкреслили, що співпраця з міжнародними партнерами у сфері військової підготовки продовжиться. Йдеться, зокрема, про підтримку окремих навчальних напрямків та спеціалізованих програм.