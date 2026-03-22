Про такі наміри повідомив заступник начальника Головного управління доктрин і підготовки Генштабу ЗСУ Євген Межевікін на брифінгу, передає "Мілітарний".

Що планує змінити Генштаб?

Межевікін розповів, що у Генштабі планують повністю перевести БЗВП на територію України. Рішення можуть ухвалити через те, що інструктори за кордоном не мають досвіду сучасної війни.

Вони відірвані від наших реалій, від поточних бойових дій,

– додав Межевікін.

У військовому відомстві запевнили, що постійно триває удосконалення вишколу. Йдеться й про підготовку воїнів в інших країнах.

Межевікін також сказав, що першою країною, яка запропонувала перенести БЗПВ в Україну була Велика Британія. Партнери пропонують "концентрувати зусилля на окремих центрах і напрямах діяльності, щоб уникнути їх розпорошення".

