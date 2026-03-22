Що відомо про флешмоб "Право на звільнення"?

Активісти громадської організації "Інтенція" організували в мережі флешмоб, аби привернути увагу влади та суспільства до проблеми встановлення чітких термінів служби та підтримки військових та їхніх родин. Тил бореться за права воїнів, незалежно від того, чи служать вони за контрактом, чи після мобілізації. Про це йдеться на сайті ГО.

У коментарі 24 Каналу представниця громадської організації "Інтенція" Валентина розповіла, що масові протести під час війни заборонені. Однак владі якось потрібно вказати на проблеми за допомогою масовості. Тому активісти обрали альтернативний спосіб звернути увагу, що відсутність термінів служби – це тема, яка хвилює велику частку суспільства, а не окремих громадян.

Участь у флешмобі – це простий жест для цивільних, який показує військовим: "Ви не самі. Тил поруч і бореться за ваші права". Окрім того, це також безпечна можливість для військових продемонструвати свою позицію,

– пояснили в ГО.

Яким є символ флешмобу?

Організатори обрали символом блакитний колір у знак вірності та свободи. Вони пояснюють свій вибір тим, що військові стоять за свободу України, проте самі практично не мають можливості на свободу та повернення до цивільного життя, попри можливість створення резерву і поступової заміни чинних військовослужбовців.

Блакитна стрічка чи прапор – це символ надії на свободу та справедливість.

Для участі та підтримки ідеї щодо чітких термінів служби для військових люди можуть просто вивісити блакитний прапор, прикріпити стрічку на одяг або наклеїти наліпки, наприклад, на гаджети чи автівку. Тих, хто діляться фото чи відео в мережі, закликають додавати хештеги #термінислужби #правоназвільнення.

Хто підтримує флешмоб?

Представниця громадської організації розповіла, що ініціативу переважно підтримують рідні військових. Ба більше, й самі захисники звертаються до активістів зі словами подяки та підтримки, але зауважують, що їм, на жаль, заборонено будь-яким чином публічно підтримувати подібні ініціативи.

Згодом організатори сподіваються, що до флешмобу приєднаються ще тисячі людей, зокрема і цивільні чоловіки і жінки. Адже в якийсь момент їх теж може торкнутись мобілізація, і тоді вони згадають про терміни служби.

Окремо хочеться наголосити, що флешмоб – це не заклик "розпустити армію", а лише спосіб привернення уваги до програшної стратегії відсутності термінів служби і заклик розв'язати проблему шляхом поступової та почергової заміни людей у війську,

– повідомили ініціатори.

Зауважимо! Український політик Борислав Береза висловився в мережі, що обіцянка парламентарів з березня розпочати дію законопроєкту про чіткі терміни служби та відстрочку для контрактників лише натякає на те, що "суспільству намагаються продати стару обіцянку". Чи буде відповідний результат – діяч не впевнений.

