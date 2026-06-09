Детальніше про ситуацію в коментарі для РБК-Україна розповів речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

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Що відомо про ситуацію на Кінбурнській косі?

Українські Сили оборони продовжують активні дії проти логістичних маршрутів російських військ, що ведуть у напрямку Кінбурнської коси. Водночас у командуванні зазначають, що говорити про повне виведення ворожих сил із цієї території наразі передчасно.

За словами Волошина, постачання та пересування на Кінбурнську косу забезпечуються двома основними шляхами – асфальтованою дорогою та ґрунтовим маршрутом, який стає практично непридатним для використання під час складних погодних умов.

Яка ситуація на Кінбурнській косі: дивіться карту DeepState

Волошин також повідомив, що українські військові намагаються встановити вогневий контроль над логістичними шляхами на тимчасово окупованій частині Херсонської області, включно з напрямками до Кінбурнської коси.

Через це пересування російської техніки та підрозділів суттєво ускладнене. Він додав, що російські війська намагаються маскувати позиції та зменшити втрати від ударів українських безпілотників, однак ознак повного залишення коси наразі немає.

За його словами, там тривають ротаційні процеси між підрозділами противника, які виконують поставлені завдання. Також повідомляється, що на Кінбурнську косу прибувають нові підрозділи російської армії, зокрема 78-й окремий мотострілецький полк 58-ї армії Росії, який, ймовірно, замінює підрозділи 106-ї повітряно-десантної дивізії.

Звичайно, було б дуже добре, якби вони вийшли звідти. Але вони звідти навіть не збираються виходити. Тому необхідно буде докласти зусиль для того, щоб їх знищити і вибити з Кінбурнської коси,

– наголосив речник.

Зазначимо, що аналітики ISW повідомляли про виведення частини підрозділів росіян із Кінбурнської коси. Причиною називають українські удари по логістичних маршрутах постачання на окупованих територіях.

У звіті також зазначається, що окупанти можуть залишати позиції через ускладнення утримання плацдарму та ризики для тилового забезпечення. Водночас військовий експерт Роман Світан озвучив 24 Каналу думку, що вихід на лівий берег, а потім на Скадовськ можливий шляхом наземної операції після виконання повітряної.