Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан озвучив 24 Каналу думку, що вихід на лівий берег, а потім на Скадовськ можливий шляхом наземної операції після виконання повітряної. За його словами, зараз триває підготовка до операції.

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Яка операція можлива?

Роман Світан зазначив, що спочатку потрібно провести повітряну операцію, а згодом – наземну. Взяти під контроль можливо тільки, коли нога піхотинця ступає на землю. Рух можна починати від Скадовська.

Спочатку потрібно брати під контроль Скадовськ. Вихід на Скадовськ можливий з кількох напрямків. Але оптимальний – через Херсон, Олешки, Голу Пристань. Дорога там прокладена не просто так,

– сказав військовий експерт.

Якщо буде створене угрупування на правому березі, плацдарм на лівому, а далі – рух у бік Скадовська. Росіяни тікають з Кінбурнської коси, бо розуміють, що у ЗСУ може з’явитися можливість форсувати Дніпро.

Тобто вихід на лівий берег, а потім на Скадовськ можливий у наземній операції після виконання повітряної. Тоді росіяни опиняться в повному оточенні на Кінбурнській косі, затиснуті Дніпром, Чорним морем, нашим фронтом. Тому вони вже починають потрохи звідти йти. А підготовка операції вже помітна,

– пояснив полковник запасу ЗСУ.

Світан про ситуацію на Кінбурнській косі: дивіться відео

Нагадаємо, в "Атеш" повідомили, що російські військові евакуюються з Кінбурнської коси. На це вплинули дії Сил оборони зі знищення логістики ворога. Зазначається, що командування ворога перекидає своїх військових на інші позиції, а на косі залишається решта підрозділів, які "уже не здатні утримувати оборону".