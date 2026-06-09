Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан озвучил 24 Каналу мнение, что выход на левый берег, а затем на Скадовск возможен путем наземной операции после выполнения воздушной. По его словам, сейчас идет подготовка к операции.

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Какая операция возможна?

Роман Свитан отметил, что сначала нужно провести воздушную операцию, а затем – наземную. Взять под контроль возможно только, когда нога пехотинца ступает на землю. Движение можно начинать от Скадовска.

Сначала нужно брать под контроль Скадовск. Выход на Скадовск возможен с нескольких направлений. Но оптимальное – через Херсон, Олешки, Голую Пристань. Дорога там проложена не просто так,

– сказал военный эксперт.

Если будет создана группировка на правом берегу, плацдарм на левом, а дальше – движение в сторону Скадовска. Россияне бегут с Кинбурнской косы, потому что понимают, что у ВСУ может появиться возможность форсировать Днепр.

То есть выход на левый берег, а затем на Скадовск возможен в наземной операции после выполнения воздушной. Тогда россияне окажутся в полном окружении на Кинбурнской косе, зажаты Днепром, Черным морем, нашим фронтом. Поэтому они уже начинают понемногу оттуда уходить. А подготовка операции уже заметна,

– пояснил полковник запаса ВСУ.

Свитан о ситуации на Кинбурнской косе: смотрите видео

Напомним, в "Атэш" сообщили, что российские военные эвакуируются с Кинбурнской косы. На это повлияли действия Сил обороны по уничтожению логистики врага. Отмечается, что командование врага перебрасывает своих военных на другие позиции, а на косе остаются остальные подразделения, которые "уже не способны удерживать оборону".