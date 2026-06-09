Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW), опубликованном 8 июня 2026 года.

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Что сейчас происходит на Кинбурнской косе?

Партизанское движение "Атеш" сообщило 8 июня, что их агент в штабе российской группировки "Днепр" подтвердил, что части 337-го воздушно-десантного полка покидают свои позиции в северной и западной частях Кинбурнской косы.

По его данным, российские силы на этом участке потеряли поставки боеприпасов, топлива и продовольствия, а также не могут эффективно противодействовать украинским ударам беспилотниками. Агент также отметил, что потери российских войск растут.

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Сейчас российское военное командование начало передислокацию неуказанного количества войск с 337-го полка ВДВ на "Запорожский сектор" – вероятно, речь идет об Ореховском или Гуляйпольском направлениях.

При этом остатки группировки на Кинбурнской косе фактически потеряли боеспособность из-за отсутствия подкрепления.

Представитель Сил обороны юга Украины Владислав Волошин заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть эти сообщения. В то же время он признал, что украинские силы проводят операции по поражению российских логистических маршрутов в Херсонской области, поэтому вывод российских войск с Кинбурнской косы возможен.

Расширение Украиной ударной кампании средней дальности против российских линий снабжения на оккупированном юге и востоке Украины, похоже, порождает последствия на поле боя, которые, вероятно, будут продолжать усиливаться в ближайшее время,

– говорится в отчете ISW.

Аналитики добавили, что ранее российские войска использовали позиции на Кинбурнской косе для артиллерийских ударов по Очакову в Николаевской области.

Напомним, 7 июня оккупационные власти заявили об атаке беспилотников на Чонгарский мост, соединяющий оккупированный Крым с материковой частью. В результате удара было повреждено дорожное покрытие, а движение через пункт пропуска "Джанкой" временно остановлено.