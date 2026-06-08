Об этом сообщает американский Институт изучения войны.

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Какие изменения произошли на фронте до 8 июня?

Аналитики рассказали, что 7 июня российские войска продолжили наступательные операции на Славянском направлении. В то же время украинские войска контратаковали в этом районе.

Также по данным экспертов, российские войска продолжают проникать в Константиновку и в окрестностях Константиновки. Геолокационные видеозаписи, опубликованы 2, 5, 6 и 7 июня, показывают российских солдат, которые действуют в северо-западной, западной, юго-западной и южной частях Константиновки после российских миссий по инфильтрации.

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Украинские силы удерживают позиции к северу от Покровска, вопреки предыдущим заявлениям России. Геолокационные видеозаписи, опубликованы 7 июня, показывают, что российские войска наносят удары по украинским позициям в шахте к западу от Родинского (к северу от Покровска), районе, где ранее российские войска удерживали позиции, но в конце концов потеряли их.

Какова ситуация на фронте по состоянию на 8 июня / Карты ISW

Кроме того, ВСУ, вероятно, сохраняют свое присутствие в юго-восточной части Новопавловки. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 5 июня, показывают, что российские войска обстреляли здание в этом районе села, что свидетельствует, что российские войска, вероятно, проникли в район имеющихся украинских позиций, а не зачистили их.

6 и 7 июня российские войска продолжали наступательные операции на юго-восток и восток от Александровки, тогда как украинские войска контратаковали в этом районе.

На других направлениях оккупанты не имели продвижений, хотя и проводили наступательные действия.

Напомним, командир 1 ОШП им. Дмитрия Коцюбайло Дмитрий Филатов, "Перун" рассказал, что украинским бойцам последний месяц удалось освободить часть территории Запорожской области. Речь идет о 12 квадратных километров.