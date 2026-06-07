Несмотря на вражеские попытки, украинским бойцам за последний месяц удалось освободить часть территории. Об этом 24 Каналу рассказал командир 1 ОШП им. Дмитрия Коцюбайло Дмитрий Филатов "Перун", отметив, что они работают вместе со смежными подразделениями.

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Какова ситуация в Запорожье?

По словам командира 1 ОШП им. Дмитрия Коцюбайло, хоть на Запорожское направление оккупанты не завозят новые подразделения, на полигонах есть количество личного состава, которое превышает норму обеспечения. То есть, если подразделение укомплектовано на 100%, на полигоне враг готовит бойцов, которых еще не ввели в штат этого подразделения.

Так, как только украинские бойцы уничтожат определенное количество противника и, соответственно, в российском подразделении освободятся должности, их места займут другие оккупанты, которые уже проходят подготовку.

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Командир 1 ОШП о ситуации на Запорожском направлении: смотрите видео

Филатов отметил, что на этом направлении российской группировкой командует довольно авторитетный в России командир, который возглавляет группировку "Днепр". Это уроженец Украины, который имеет военный опыт и является героем страны-агрессора.

Имея авторитет, он находит нужные слова, как доказать своему командованию необходимость осуществления наступления на Запорожье. В беседах он декларирует введение агрессивной наступательной кампании.

Поэтому это направление важное и сложное. Однако главнокомандующий находит решения, которые не дают противнику достигать успеха. Мы освободили 12 квадратных километров за месяц. Продолжаем ежедневно освобождать территорию,

– подчеркнул командир.

Где Силы обороны освободить территорию в Запорожье: смотрите на карте

Филатов добавил, что 1 ОШП вместе с командиром 17 корпуса и группировкой "Юг" формируют мобильные группы, которые блокируют противника на направлениях, где трудно другим украинским подразделениям. Благодаря этому удается удерживать линию фронта, в частности, благодаря присутствию качественных штурмовых формирований.

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Путин выдает ложь об оккупации запорожской области

Недавно российский диктатор заявил, что Россия якобы контролирует 80% Запорожской области. Представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин отреагировал на слова Путина, подчеркнув, что оккупанты полностью не контролируют даже левобережную часть области.

Более того, диктатор сказал, что ВСУ "катастрофически не хватает личного состава", а российские солдаты наступают "везде".