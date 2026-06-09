Подробнее о ситуации в комментарии для РБК-Украина рассказал спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин.

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Что известно о ситуации на Кинбурнской косе?

Украинские Силы обороны продолжают активные действия против логистических маршрутов российских войск, ведущих в направлении Кинбурнской косы. В то же время в командовании отмечают, что говорить о полном выводе вражеских сил с этой территории пока преждевременно.

По словам Волошина, снабжения и передвижения на Кинбурнскую косу обеспечиваются двумя основными путями – асфальтированной дорогой и грунтовым маршрутом, который становится практически непригодным для использования во время сложных погодных условий.

Какова ситуация на Кинбурнской косе: смотрите карту DeepState

Волошин также сообщил, что украинские военные пытаются установить огневой контроль над логистическими путями на временно оккупированной части Херсонской области, включая направления к Кинбурнской косе.

Поэтому передвижение российской техники и подразделений существенно затруднено. Он добавил, что российские войска пытаются маскировать позиции и уменьшить потери от ударов украинских беспилотников, однако признаков полного оставления косы пока нет.

По его словам, там продолжаются ротационные процессы между подразделениями противника, которые выполняют поставленные задачи. Также сообщается, что на Кинбурнскую косу прибывают новые подразделения российской армии, в частности 78-й отдельный мотострелковый полк 58-й армии России, который, вероятно, заменяет подразделения 106-й воздушно-десантной дивизии.

Конечно, было бы очень хорошо, если бы они вышли оттуда. Но они оттуда даже не собираются выходить. Поэтому необходимо будет приложить усилия для того, чтобы их уничтожить и выбить с Кинбурнской косы,

– подчеркнул спикер.

Отметим, что аналитики ISW сообщали о выводе части подразделений россиян с Кинбурнской косы. Причиной называют украинские удары по логистическим маршрутам поставки на оккупированных территориях.

В отчете также отмечается, что оккупанты могут покидать позиции из-за осложнений удержания плацдарма и рисков для тылового обеспечения. В то же время военный эксперт Роман Свитан озвучил 24 Каналу мнение, что выход на левый берег, а затем на Скадовск возможен путем наземной операции после выполнения воздушной.