Что говорят в Сухопутных войска ВСУ по съемке служащих ТЦК?

Органы государственной власти и их должностные лица, включая представителей группы оповещения, обязаны действовать только в пределах законных полномочий. Поэтому запрещать видео или фотофиксацию процесса они не имеют права. Но важно, чтобы это не нарушало правила по съемке на некоторых объектах. Об этом говорится в ответе Центрального управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ на запрос

Смотрите также Мужчина не прибыл в ТЦК по повестке: какой приговор вынес суд

В общем снимать действия ТЦК и СП можно, но стоит не нарушать статью 114-1 Уголовного кодекса, то есть не препятствовать законной деятельности Вооруженных Сил Украины в особый период.

В ВСУ отметили, что съемку не стоит вести агрессивно, физически мешать служащим. Также нужно быть внимательными и ненароком не распространить информацию о перемещении, движение или расположение Сил обороны или других военных формирований и различных критических объектов.

Раскрытие места размещения личного состава является нарушением. Так же по закону о государственной тайне, нельзя распространять информацию в частности по мобилизационному развертыванию войск. Мероприятия по оповещению тоже могут считаться таковыми.

Заметим! Сейчас представители ТЦК в составе групп оповещения вынуждены обязательно использовать бодикамеры и вести видеофиксацию.

Какова позиция адвокатов?

Специалисты по праву тоже отмечают, что снимать работу ТЦК и СП в большинстве случаев вполне законно. Адвокат Дмитрий Прилипко рассказал, что статья 34 Конституции Украины позволяет гражданам свободно собирать и распространять информацию.

Полицейские и служащие ТЦК, как представители власти, не могут запретить съемку без законных оснований, и их требование не снимать является незаконным,

– отметил Прилипко.

В то же время съемка должна проводиться открыто, чтобы это не мешало их работе. Но если фиксировать весь процесс проверки или задержания служащими ТЦК, то потом на суде это видео может помочь защитить ваши права и свободы.

В общем, при фиксации работы ТЦК и СП нужно избегать прямых трансляций, панорамной съемки, а по требованию прекращать съемку в случае наличия рядом режимных объектов не стоит ее продолжать. Также специалисты советуют предупреждать о цели съемки и о том, планируете ли вы публиковать видео, или фото в социальных сетях.

Что будет за непредоставление документов по требованию ТЦК и игнорирование повестки?