Что говорят в Сухопутных войска ВСУ по съемке служащих ТЦК?
Органы государственной власти и их должностные лица, включая представителей группы оповещения, обязаны действовать только в пределах законных полномочий. Поэтому запрещать видео или фотофиксацию процесса они не имеют права. Но важно, чтобы это не нарушало правила по съемке на некоторых объектах. Об этом говорится в ответе Центрального управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ на запрос
В общем снимать действия ТЦК и СП можно, но стоит не нарушать статью 114-1 Уголовного кодекса, то есть не препятствовать законной деятельности Вооруженных Сил Украины в особый период.
В ВСУ отметили, что съемку не стоит вести агрессивно, физически мешать служащим. Также нужно быть внимательными и ненароком не распространить информацию о перемещении, движение или расположение Сил обороны или других военных формирований и различных критических объектов.
Раскрытие места размещения личного состава является нарушением. Так же по закону о государственной тайне, нельзя распространять информацию в частности по мобилизационному развертыванию войск. Мероприятия по оповещению тоже могут считаться таковыми.
Заметим! Сейчас представители ТЦК в составе групп оповещения вынуждены обязательно использовать бодикамеры и вести видеофиксацию.
Какова позиция адвокатов?
Специалисты по праву тоже отмечают, что снимать работу ТЦК и СП в большинстве случаев вполне законно. Адвокат Дмитрий Прилипко рассказал, что статья 34 Конституции Украины позволяет гражданам свободно собирать и распространять информацию.
Полицейские и служащие ТЦК, как представители власти, не могут запретить съемку без законных оснований, и их требование не снимать является незаконным,
– отметил Прилипко.
В то же время съемка должна проводиться открыто, чтобы это не мешало их работе. Но если фиксировать весь процесс проверки или задержания служащими ТЦК, то потом на суде это видео может помочь защитить ваши права и свободы.
В общем, при фиксации работы ТЦК и СП нужно избегать прямых трансляций, панорамной съемки, а по требованию прекращать съемку в случае наличия рядом режимных объектов не стоит ее продолжать. Также специалисты советуют предупреждать о цели съемки и о том, планируете ли вы публиковать видео, или фото в социальных сетях.
Что будет за непредоставление документов по требованию ТЦК и игнорирование повестки?
В ТЦК напоминают, что военнообязанные должны показать паспорт гражданина Украины, идентификационный код, военный билет или временное удостоверение, а также документы, подтверждающие основания для отсрочки или бронирования. Без полного пакета документов вопрос учета и подтверждения оснований может быть отложен.
Если гражданин не явился в ТЦК после полученной повестки, это может привести к наложению штрафа, написания предписания или даже объявления в розыск. Об уважительных причинах неявки нужно сообщать.
Военнообязанные, которые изменили место жительства, фамилию, получили документы об образовании или новые выводы о состоянии здоровья, должны как можно быстрее обратиться в территориальный центр комплектования для обновления данных в учете.