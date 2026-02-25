Об этом сказал в интервью "Телеграф" начальник группы коммуникаций Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин.

Что должен иметь при себе каждый гражданин?

По словам Романа Истомина, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны иметь при себе паспорт и военно-учетные документы – военный билет или другое удостоверение воинского учета – и предъявлять их уполномоченным представителям ТЦК или полицейским для проверки.

Обязанность иметь военно-учетные документы предусмотрена не только постановлением правительства, но и законами Украины о правовом режиме военного положения и мобилизационной подготовке.

Почему я сначала сказал о законах? Потому что слышал манипуляции о том, что вы говорите о постановлениях, а постановление это не закон, соответственно, оно не имеет силы. Но сразу в двух законах Украины прописано, во-первых, обязанность граждан иметь при себе документы, во-вторых – обязанность предоставлять их для проверки,

– подчеркнул Истомин.

Это значит, что отказ от предоставления документов может иметь правовые последствия для гражданина.

Как должна происходить проверка ТЦК?

Процедура проверки документов четко регламентирована, и представитель ТЦК имеет право требовать документы для установления личности и проверки ее данных в воинском учете.

Если данные в реестре не подтянулись или выявлены неточности, гражданин может быть обязан явиться в ТЦК для уточнения информации.

Стоит напомнить, что в некоторых случаях полицейские также имеют право проверять военно-учетные документы во время проверки на улице.

Гражданам рекомендуют всегда иметь при себе военно-учетные документы и паспорт, а также быть готовыми сотрудничать с представителями ТЦК и полиции в рамках закона. Проверка проводится с целью уточнения учетных данных, а не для искусственного ограничения прав граждан.

