Про це сказав в інтерв’ю "Телеграф" начальник групи комунікацій Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін.

Що повинен мати при собі кожен громадянин?

За словами Романа Істоміна, чоловіки віком від 18 до 60 років повинні мати при собі паспорт та військово-облікові документи – військовий квиток або інше посвідчення військового обліку – та пред’являти їх уповноваженим представникам ТЦК або поліцейським для перевірки.

Обов’язок мати військово-облікові документи передбачений не лише постановою уряду, але й законами України про правовий режим воєнного стану та мобілізаційну підготовку.

Чому я спершу сказав про закони? Тому що чув маніпуляції про те, що ви кажете про постанови, а постанова це не закон, відповідно, вона не має сили. Але одразу у двох законах України прописано, по-перше, обов'язок громадян мати при собі документи, по-друге – обов'язок надавати їх для перевірки,

– наголосив Істомін.

Це значить, що відмова від надання документів може мати правові наслідки для громадянина.

Як повинна відбуватися перевірка ТЦК?

Процедура перевірки документів чітко регламентована, і представник ТЦК має право вимагати документи для встановлення особи та перевірки її даних у військовому обліку.

Якщо дані у реєстрі не підтягнулися або виявлено неточності, громадянин може бути зобов’язаний з’явитися до ТЦК для уточнення інформації.

Варто нагадати, що у деяких випадках поліцейські також мають право перевіряти військово-облікові документи під час перевірки на вулиці.

Громадянам рекомендують завжди мати при собі військово-облікові документи та паспорт, а також бути готовими співпрацювати з представниками ТЦК та поліції у межах закону. Перевірка проводиться з метою уточнення облікових даних, а не для штучного обмеження прав громадян.

