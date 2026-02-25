Така практика не є автоматичною мобілізацією "усіх до 25", а стосується конкретних ситуацій під час воєнного стану. Про це у коментарі для "Актум" розповіла адвокатка Поліна Дудчак.

Що каже закон про мобілізацію?

В Україні під час воєнного стану мобілізація, як правило, поширюється на чоловіків віком від 25 до 60 років, якщо вони визнані придатними за станом здоров'я та не мають законних підстав для відстрочки чи бронювання.

Це означає, що до 25 років автоматично мобілізувати не повинні – молодші чоловіки не входять у базовий перелік тих, кого викликають без особливих підстав.

Які є винятки?

Хоча загальна норма – від 25 років, юристи зазначають, що окремі категорії можуть бути призвані й до досягнення цього віку. Основні такі випадки:

Військовозобов'язані з досвідом чи обліком – чоловіки 18-24 років зі статусом військовозобов'язаного (наприклад, ті, хто проходив строкову службу чи має військову спеціальність), можуть бути залучені до мобілізації, якщо вони придатні за станом здоров'я.

Особи, які раніше мали статус "обмежено придатний" – такий статус уже скасовано, але якщо після медкомісії людина визнана придатною, вона може потрапити під мобілізацію навіть до 25 років.

Це пов'язано не з тим, що закон змінився на "мобілізацію від 18 років", а з тим, що категорії громадян та їхній правовий статус впливають на можливість призову.

Чоловіки віком 18-24 роки зазвичай мають статус призовника, а не військовозобов'язаного, і тому мобілізуються лише за специфічних умов або добровільно.

Статус військовозобов'язаного може бути присвоєний після служби, військової кафедри або іншої підготовки, і дозволяє призвати людину під час мобілізації, навіть якщо їй менш як 25 років.

Зміни в законодавстві дозволили оновити військовий облік у застосунку Резерв+, що автоматизує взяття чоловіків на облік після досягнення певного віку та відповідності вимогам.

Контракт для військових 18 – 24: що треба знати?