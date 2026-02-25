Такая практика не является автоматической мобилизацией "всех до 25", а касается конкретных ситуаций во время военного положения. Об этом в комментарии для "Актум" рассказала адвокат Полина Дудчак.

Что говорит закон о мобилизации?

В Украине во время военного положения мобилизация, как правило, распространяется на мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, если они признаны годными по состоянию здоровья и не имеют законных оснований для отсрочки или бронирования.

Это означает, что до 25 лет автоматически мобилизовать не должны – младшие мужчины не входят в базовый перечень тех, кого вызывают без особых оснований.

Какие есть исключения?

Хотя общая норма – от 25 лет, юристы отмечают, что отдельные категории могут быть призваны и до достижения этого возраста. Основные такие случаи:

Военнообязанные с опытом или учетом – мужчины 18-24 лет со статусом военнообязанного (например, те, кто проходил срочную службу или имеет военную специальность), могут быть привлечены к мобилизации, если они пригодны по состоянию здоровья.

Лица, которые ранее имели статус "ограниченно годный" – такой статус уже отменен, но если после медкомиссии человек признан годным, он может попасть под мобилизацию даже до 25 лет.

Это связано не с тем, что закон изменился на "мобилизацию от 18 лет", а с тем, что категории граждан и их правовой статус влияют на возможность призыва.

Мужчины в возрасте 18-24 года обычно имеют статус призывника, а не военнообязанного, и поэтому мобилизуются только при специфических условиях или добровольно.

Статус военнообязанного может быть присвоен после службы, военной кафедры или другой подготовки, и позволяет призвать человека во время мобилизации, даже если ему меньше 25 лет.

Изменения в законодательстве позволили обновить воинский учет в приложении Резерв+, что автоматизирует взятие мужчин на учет по достижении определенного возраста и соответствия требованиям.

Контракт для военных 18 – 24: что нужно знать?