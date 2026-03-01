Що кажуть у Сухопутних війська ЗСУ щодо зйомки службовців ТЦК?

Органи державної влади та їх посадові особи, включно з представниками групи оповіщення, зобов'язані діяти лише в межах законних повноважень. Відтак забороняти відео чи фотофіксацію процесу вони не мають права. Але важливо, щоб це не порушувало правила щодо зйомки на деяких об'єктах. Про це йдеться у відповіді Центрального управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ на запит

Загалом знімати дії ТЦК і СП можна, але варто не порушувати cтаттю 114-1 Кримінального кодексу, тобто не перешкоджати законній діяльності Збройних Сил України в особливий період.

У ЗСУ наголосили, що зйомку не варто вести агресивно, фізично заважати службовцям. Також потрібно бути уважними та ненароком не поширити інформацію про переміщення, рух або розташування Сил оборони чи інших військових формувань і різних критичних об'єктів.

Розкриття місця розміщення особового складу є порушенням. Так само згідно з законом про державну таємницю, не можна поширювати інформацію зокрема щодо мобілізаційного розгортання військ. Заходи з оповіщення теж можуть вважатися такими.

Зауважимо! Зараз представники ТЦК у складі груп оповіщення змушені обов'язково використовувати бодікамери та вести відеофіксацію.

Яка позиція адвокатів?

Фахівці з права теж зазначають, що знімати роботу ТЦК і СП у більшості випадків цілком законно. Адвокат Дмитро Прилипко розповів, що стаття 34 Конституції України дозволяє громадянам вільно збирати та поширювати інформацію.

Поліцейські та службовці ТЦК, як представники влади, не можуть заборонити зйомку без законних підстав, і їхня вимога не знімати є незаконною,

– зазначив Прилипко.

Водночас зйомка має проводитися відкрито, щоб це не заважало їхній роботі. Але якщо фіксувати весь процес перевірки чи затримання службовцями ТЦК, то потім на суді це відео може допомогти захистити ваші права та свободи.

Загалом, при фіксації роботи ТЦК і СП потрібно уникати прямих трансляцій, панорамної зйомки, а на вимогу припиняти знімання в разі наявності поруч режимних об'єктів не варто її продовжувати. Також фахівці радять попереджувати про мету зйомки та про те, чи плануєте ви публікувати відео, чи фото в соціальних мережах.

