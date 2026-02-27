Працівники ТЦК не мають доступу з правами адміністратора в базі. Про це заявив начальник групи комунікацій Полтавського обласного ТЦК і СП Роман Істомін в інтерв’ю "Телеграфу".
Читайте також Порушення попри відстрочку: як діяти, коли помилково з'явилася позначка "У розшуку" в Резерв+
У яких випадках треба звернутись у ТЦК?
Інформація, яку бачить працівник ТЦК не відрізняється від тієї, яка є в Резерв + у громадянина. Тому, що вони беруть дані з однієї бази "Оберіг". Однак військовослужбовці центрів комплектування не мають прав адміністратора в цій базі. Тому, якщо інформація щодо військовозобов'язаного змінилась, треба звернутись до ТЦК.
Є такий варіант, коли військовозобов'язаний показує не Резерв+, а роздруківку з нього. Це можна робити. Єдина умова, щоб на цьому військово-обліковому документі в роздрукованому вигляді був QR-код придатний для зчитування. Військовослужбовець ТЦК або поліцейський, який зчитав код, отримують актуальні дані цього громадянина. Не ті що роздруковані, а актуальні, тому що, можливо, вони вже змінилися,
– пояснив Істомін.
В процесі перевірки документів мають звірятись дані військово-облікового документу та з реєстру "Оберіг". Про це йдеться в постанові №560. Однак, якщо дані розбігаються, громадянина забирають у ТЦК для уточнення даних.
Адміністраторський доступ до реєстру мають люди, які спеціально пройшли навчання. Вносити дані в "Оберіг" може тільки уповноважена людина. Ті, хто перевіряє документи, лише зчитують інформацію конкретного військовозобов’язаного через QR-код. Вони не мають доступу до даних інших осіб і не можуть вносити зміни.
Військовозобов'язаний самостійно повідомляє про зміни своїх персональних даних, а якщо під час перевірки з'ясується, що інформація не оновлена або відсутня, потрібно особисто звернутися до ТЦК для внесення актуальної інформації.
Що нового відомо про мобілізацію в Україні?
З 1 березня в Україні набирають чинності нові правила військового обліку, які визначають, хто підлягає постановці на облік, порядок оформлення документів та взаємодії з ТЦК. Зміни стосуються чоловіків від 18 до 60 років і окремих категорій жінок, що працюють у критичних сферах.
Військовозобов'язані зможуть оновлювати військовий квиток, користуватися електронними сервісами для подання заяв і отримувати консультації в ТЦК. Також уточнено підстави для тимчасового звільнення від обліку для студентів, непрацюючих та осіб із медичними показаннями.
Окрім цього, у Верховній Раді обговорюють законопроєкт, який посилює відповідальність для ухилянтів та СЗЧ. Його можуть винести на розгляд вже у березні. Серед можливих заходів – заборона виїзду за кордон, обмеження прав на керування транспортом та користування зброєю, арешт рахунків і майна, штрафи, суспільно корисні роботи та адміністративний арешт