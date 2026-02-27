Працівники ТЦК не мають доступу з правами адміністратора в базі. Про це заявив начальник групи комунікацій Полтавського обласного ТЦК і СП Роман Істомін в інтерв’ю "Телеграфу".

Читайте також Порушення попри відстрочку: як діяти, коли помилково з'явилася позначка "У розшуку" в Резерв+

У яких випадках треба звернутись у ТЦК?

Інформація, яку бачить працівник ТЦК не відрізняється від тієї, яка є в Резерв + у громадянина. Тому, що вони беруть дані з однієї бази "Оберіг". Однак військовослужбовці центрів комплектування не мають прав адміністратора в цій базі. Тому, якщо інформація щодо військовозобов'язаного змінилась, треба звернутись до ТЦК.

Є такий варіант, коли військовозобов'язаний показує не Резерв+, а роздруківку з нього. Це можна робити. Єдина умова, щоб на цьому військово-обліковому документі в роздрукованому вигляді був QR-код придатний для зчитування. Військовослужбовець ТЦК або поліцейський, який зчитав код, отримують актуальні дані цього громадянина. Не ті що роздруковані, а актуальні, тому що, можливо, вони вже змінилися,

– пояснив Істомін.

В процесі перевірки документів мають звірятись дані військово-облікового документу та з реєстру "Оберіг". Про це йдеться в постанові №560. Однак, якщо дані розбігаються, громадянина забирають у ТЦК для уточнення даних.

Адміністраторський доступ до реєстру мають люди, які спеціально пройшли навчання. Вносити дані в "Оберіг" може тільки уповноважена людина. Ті, хто перевіряє документи, лише зчитують інформацію конкретного військовозобов’язаного через QR-код. Вони не мають доступу до даних інших осіб і не можуть вносити зміни.

Військовозобов'язаний самостійно повідомляє про зміни своїх персональних даних, а якщо під час перевірки з'ясується, що інформація не оновлена або відсутня, потрібно особисто звернутися до ТЦК для внесення актуальної інформації.

Що нового відомо про мобілізацію в Україні?