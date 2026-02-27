Работники ТЦК не имеют доступа с правами администратора в базе. Об этом заявил начальник группы коммуникаций Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин в интервью "Телеграфу".

В каких случаях надо обратиться в ТЦК?

Информация, которую видит работник ТЦК не отличается от той, которая есть в Резерв + у гражданина. Потому, что они берут данные из одной базы "Оберіг". Однако военнослужащие центров комплектования не имеют прав администратора в этой базе. Поэтому, если информация о военнообязанном изменилась, надо обратиться в ТЦК.

Есть такой вариант, когда военнообязанный показывает не Резерв+, а распечатку из него. Это можно делать. Единственное условие, чтобы на этом военно-учетном документе в распечатанном виде был QR-код пригодный для считывания. Военнослужащий ТЦК или полицейский, который считал код, получают актуальные данные этого гражданина. Не те что распечатаны, а актуальные, потому что, возможно, они уже изменились,

– объяснил Истомин.

В процессе проверки документов должны сверяться данные военно-учетного документа и из реестра "Оберег". Об этом говорится в постановлении №560. Однако, если данные разбегаются, гражданина забирают в ТЦК для уточнения данных.

Администраторский доступ к реестру имеют люди, которые специально прошли обучение. Вносить данные в "Оберіг" может только уполномоченный человек. Те, кто проверяет документы, только считывают информацию конкретного военнообязанного через QR-код. Они не имеют доступа к данным других лиц и не могут вносить изменения.

Военнообязанный самостоятельно сообщает об изменениях своих персональных данных, а если во время проверки выяснится, что информация не обновлена или отсутствует, нужно лично обратиться в ТЦК для внесения актуальной информации.

