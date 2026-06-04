Война приобрела другой вид – значительных продвижений или механизированных штурмов нет. При этом как украинские защитники, так и российские захватчики сосредоточились на одной задаче – уничтожении логистики. Дроны играют ключевую роль, но есть и другое оружие, способное причинять врагу колоссальные потери.

К сожалению, такое оружие есть и у российских оккупантов – УАБы, которые просто стирают с лица земли украинские города. Об этом в интервью 24 Каналу рассказала военный корреспондент ТСН Юлия Кириенко. Больше о ситуации на фронте, какое оружие нужно и что может изменить ход войны – читайте далее в материале.

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Что ВСУ сделали с логистикой оккупантов?

Как ты думаешь, Крым уже становится полностью украинским? Потому что мы видим, что происходит с логистикой в сторону Крыма, а z-военкоры уже кричат, что это конец и едва не призывают заканчивать войну. Действительно ли мы можем скоро увидеть Крым полностью украинским?

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Я бы не торопилась с такими, честно говоря, очень амбициозными выводами. На самом деле современная специфика войны – это перебивать логистику. Раньше как было в армии? Контролируешь высоты – контролируешь линию фронта. Сейчас все зависит от логистики. Потому что как только ты не можешь доставить необходимые средства для войны, ты уже не можешь адекватно двигаться ни в одну сторону. Поэтому, конечно, наши удары по логистике – это топ-история.

Мы же обещали, что будем в Крыму. Кирилл Буданов, кажется, еще в 2023 году говорил, что мы зайдем в Крым. Вот мы это и осуществили. Каким образом – это уже другая история. Но факт есть факт. Мы видим, что в России есть проблемы с топливом. То есть страна-бензоколонка не может обеспечить аннексированный полуостров бензином, и это уже для нас плюс. Так мы показываем, что наша длинная рука уже достает даже туда.

Я уже не говорю о поражении НПЗ и различных объектов ВПК России на их территории за 2 тысячи километров. Это тоже для нас плюс. Но главный факт в том, что за время полномасштабной войны — и это без адекватной поддержки оружием в самом начале, когда помощь от партнеров постоянно задерживалась и проходила кучу бюрократических процедур — мы смогли самостоятельно создать оружие, способное бить так далеко.

И это при том, что партнеры накладывали на нас ограничения по применению тех ракет, которые нам выделяли, мол, мы не можем бить по российской территории. Хорошо, не можем – сделаем свое. И это лучшая история. Потому что уже перебита крымская логистика, и мы стреляем так далеко по их танкерам, по их НПЗ, что это для них очень чувствительно, поскольку влияет на их экономику.

Война всегда требует много денег. Россия может зарабатывать фактически только на торговле нефтью. И если мы хотя бы на треть лишим ее этой возможности, то ей нечем будет финансировать войну. А российская армия, которая на отдельных участках довольно активна, тоже от этого напрямую зависит.

Полное интервью Юлии Кириенко: смотрите видео

Кроме Крыма, где еще перебивают логистику? Мы видели, что дроны "Азова" долетают аж до Мариуполя, видим, что некоторые трассы на Донбассе уже могут быть перебиты. На что это влияет и какие результаты это может дать на месяцы вперед?

Надо разделять. Есть фронтстрайк – это там, где наши беспилотники и бригады, которые держат линию фронта, работают по своему направлению. Плюс 5, иногда и более, километров они перекрывают территорию, по которой враг может двигаться к нашим позициям. И так же перебивают логистику, которая идет прямо на передовую.

Есть мидлстрайк – это когда мы уже бьем по донецким дорогам, на крымском, мариупольском направлениях. Это уже средний уровень поражения, где мы перебиваем их глобальную логистику, подвоз боеприпасов, большие маршруты обеспечения.

И есть дипстрайк – когда мы бьем по российским НПЗ, по ВПК. И все это части одной парадигмы. Мы должны создать им такие условия, при которых их армия не сможет функционировать на нашей земле и у них не будет возможности нормально финансировать продолжение войны и работу этой армии на нашей территории.

Как изменились штурмы на фронте?

Ты часто ездишь к военным. Насколько уже сейчас на фронте виден результат от фронтстрайка, мидлстрайка и дальнобойных ударов по российской логистике?

На каждом участке это выглядит по-разному. Если говорить о фронтстрайке, то есть о непосредственной линии боевого соприкосновения, то есть направления, где российскими дронами все очень плотно насыщено, и наш заход на позиции там очень сложный. Но мы создаем для россиян такие же условия, когда их пехота тоже не может добраться до своих позиций.

Что сделали дроны в этой войне? Прежде всего они создали килл-зону. Условно есть линия соприкосновения, а над ней – малое небо, закрытое дронами и с нашей стороны, и с их стороны. Если еще год назад мы видели глобальные механизированные штурмы, когда шли колонны техники, то сейчас это уже максимальная редкость.

Например, полтора месяца назад на Краматорском направлении россияне пытались наступать на позиции 81 отдельной десантно-штурмовой бригады сначала техникой, а потом еще и мотоциклами. Но это скорее исключение из правил.

Обычно сейчас мы видим инфильтрацию российских солдат. Что это значит? Если раньше была более-менее постоянная линия фронта – здесь их позиции, здесь наши, – то теперь из-за дронов и этой инфильтрации все иначе. Двое-трое российских военных могут просочиться к нашим позициям. Если мы не успеваем уничтожить их дронами, они могут обойти наши позиции и закрепиться где-то за ними.

Поэтому мы часто видим на DeepState серую зону и думаем, что это просто такая линия фронта и наших позиций там нет. Но это не так. Они иногда стоят вперемешку с вражескими, потому что есть килл-зона, где работают исключительно дроны и артиллерия, когда начинаются активные боевые действия.

Первое, что происходит, когда российский солдат идет на нашу позицию, – его убивают дроны. Когда идет группа российских солдат, начинает работать артиллерия, присоединяются дроны и добивают их.

Нужна ли артиллерия, если есть дроны?

Кстати, по поводу артиллерии. Ты как-то писала, что некоторые считают, что дронами мы должны выиграть эту войну, но артиллерия все равно очень нужна. Был период, когда ее не хватало. Сейчас проблема нехватки артиллерии с нашей стороны такая же или нет?

Мы уже видели заявление министра обороны Михаила Федорова о том, что законтрактовали рекордное количество дальнобойной артиллерии. 155-миллиметровая артиллерия действительно сейчас успешно работает на фронте. И на нее возлагают большие надежды, потому что именно она может работать по логистике врага и уничтожать большие цели. Артиллерия – это то, что одним попаданием буквально сносит цель.

Но все зависит от участка. Я писала текст про артиллерию, анализировала много направлений фронта – и самые горячие, и более спокойные. Общалась с военными, артиллеристами, руководителями артиллерии, и они объясняли, что мы не можем отказываться даже от условно малой артиллерии.

Что такое малая артиллерия? Это, например, миномет 120 миллиметров. Это первое средство командира батальона, которым он может бить по врагу. Дроны – очень нужная вещь. Они частично заменили снаряды, когда у нас был кризис с артиллерией. Но полностью вытеснить артиллерию они не могут, потому что есть моменты, когда без нее просто невозможно обойтись. Ты не разберешь дом, где спрятался россиянин, если туда не прилетит снаряд.

То есть, условно, дронами ты можешь защищаться, но не атаковать?

Дронами ты можешь работать по одному-двум инфильтрантам, потому что это дешево и эффективно. Они хорошо работают как вспомогательное звено для прикрытия наших позиций. Но когда идет колонна техники, группа солдат или более-менее масштабное наступление, а не два инфильтранта, тогда работают все средства.

На некоторых участках минометами, возможно, уже и не пользуются. Их оттягивают, потому что, во-первых, они стоят в килл-зоне, а во-вторых, это сложный процесс обеспечения. Но если они нужны, значит, надо продумывать и защиту, и безопасную доставку снарядов и мин к позициям, чтобы эта артиллерия могла работать.

Более мобильная история – это не только минометы, но и гаубицы L119 британского производства. Это очень классная штука: маленькая, легкая, прицепная гаубица, которую можно поставить, условно, за 10 километров от линии фронта. Она стреляет дальше, чем миномет, имеет 105-миллиметровый снаряд, но настолько маленькая и незаметная, что ее можно хорошо спрятать, быстро подготовить к выстрелу и поразить врага.

Почему нельзя говорить, что дроны вытеснят артиллерию? Такое могут говорить только дилетанты. Когда плохая погода, когда нет связи, работает только артиллерия. Чтобы взлетел FPV-дрон, надо время. А когда на тебя идет колонна, у тебя часто нет этих 15 – 20 минут. Надо бить на опережение. И тогда включается артиллерия.

Мина из миномета летит, если расчет уже готов, буквально за 2 – 3 минуты. Более крупная артиллерия – условно за 4 минуты. А дрону надо больше времени. И если нет связи, как это было, например, во время Курской операции, то дрон просто не работает. Чтобы взлетел дрон, надо очень много дополнительных условий. А чтобы работала артиллерия, нужны расчет, пушка и снаряд.

Нам сейчас хватает этой артиллерии или нет?

Скажем так: в тех подразделениях, с которыми я общалась, критической нехватки нет. Но есть негласное правило артиллеристов: снарядов никогда не бывает много.

У нас довольно хорошее обеспечение снарядами калибра 122 миллиметра – это, например, для "Гвоздики". Это еще советская машина, которая до сих пор работает на фронте. Но проблема уже не столько в снарядах, как в самих установках. Нам негде их нормально ремонтировать, потому что это производство еще Советского Союза, а много мощностей осталось в стране-агрессоре.

Мы уже фактически забрали все, что могли, из стран бывшего Варшавского договора, чтобы эти гаубицы продолжали стрелять. Но как продлевать им жизнь дальше – сейчас четкого решения нет. Они довольно часто ломаются и долго стоят в ремонте. Их давно уже стоит заменять. И, как говорят сами артиллеристы, лучше было бы заменять их на L119, если партнеры нам ее дадут. Или если мы начнем ее покупать и будет такая возможность.

То есть, артиллерия – это то, что должно идти параллельно с другими средствами. И она всегда будет на фронте. Потому что это скорость, это возможность стрелять в различных условиях, это глобальное поражение. Один снаряд – и цель смыта. А дроны, как мне объяснял один артиллерист, скорее можно приравнять к высокоточному оружию. Например, как ручной гранатомет. Ты видишь цель: дрон летит и поражает ее. Хотя, конечно, тоже не всегда с первого раза.

На такой войне, как у нас, важны любые средства, уничтожающие врага. Поэтому отказываться от артиллерии – это, честно говоря, очень странная идея.

Какая проблема возникла с НРК?

По поводу НРК, их сейчас начали очень активно использовать, но, я так понимаю, с ними тоже есть проблема нехватки?

Глобальная проблема. Тему дефицита НРК я, наверное, подняла одной из первых. Просто так случилось, что я приехала в командировку в подразделения, и мне начали звонить и спрашивать: "Юля, а где вообще НРК? Ты что-то знаешь об этом? Нам не дают, не дают, не дают". И тогда я поняла, что это не локальная история, а массовая проблема.

То есть их тогда даже не контрактовали? Или не было что поставлять?

Ситуация была такая. С 1 января заработали 20% НДС на электрокары. А НРК котируется как электрокар. Четыре колеса и мотор – уже электрокар.

Кто это придумал? Кто это внес?

Кто это внес, надо спрашивать у тех, кто за это отвечает: таможню, депутатов и так далее. Насколько я понимаю, ряд контрактов из-за изменения стоимости не смогли нормально и вовремя подписать. Так мне объясняли и депутаты. Мы также просили комментарий в АОЗ, и я отдельно делала об этом материал.

Пока вся эта бюрократическая процедура тянулась – как обойти эти 20%, кому-то доплатить, или все же нормально законтрактовать, – на фронте образовался колоссальный дефицит. И, к сожалению, он есть до сих пор.

У меня сейчас сбор на НРК, потому что еще параллельно занимаюсь волонтерством. И это только потому, что сейчас каждое подразделение просит: дайте НРК. Почему? Потому что за то время, пока эти бюрократические процедуры как-то пытались уладить, этот дефицит и возник.

Ежедневно каждое подразделение, которое стоит на линии фронта, выполняет миссии с НРК. Один НРК может осуществить до 5 – 6 миссий. И очень часто за неделю мы теряем до 5 единиц, потому что их также поражают дронами. Централизованных поставок нет, потому что они были заблокированы из-за этой бюрократической истории.

Где тогда брать НРК? Иногда доставляют волонтеры. Есть еще возможность покупать через Dot-Chain. Это когда ты заработал баллы и можешь потратить их на все, что представлено в этом маркете. Такая себе Rozetka, только с военным оборудованием.

Но проблема в том, что раньше подразделения тратили эти деньги, которые конвертируются в баллы за поражение врага, на воздушные дроны, где один дрон стоит условно 40 тысяч гривен. А теперь те же средства они должны делить еще и на покупку НРК, которое стоит от 350 тысяч до миллиона гривен и выше. То есть разница колоссальная.

Понятно, что подразделению выгоднее купить большое количество воздушных дронов, чтобы уничтожать врага, чем один НРК. И поэтому с этим до сих пор есть проблема.

Сейчас было заявление президента о том, что мы увеличиваем контрактирование НРК до 50 тысяч. Мы знаем, что Минобороны уже законтрактовало около 20 тысяч. Но теперь другая ситуация: такое большое количество заказали, эти контракты разошлись по производителям, а мощностей у производителей, чтобы изготовить столько, тоже не очень хватает.

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Где брать? Я, например, сейчас стала в очередь на покупку. Мне пообещали, что, возможно, мой НРК отгрузят через полтора месяца. Хотя у меня еще даже сбор не закончен. И это только чтобы мы понимали, насколько сейчас перегружены производители через Dot-Chain, потому что бригады напрямую находили деньги и сами заказывали.

Это украинские производители, правильно?

Есть и украинские производители, и зарубежные. Да и комплектация у нас часто тоже зарубежная. Но сейчас производители очень загружены, потому что пошли централизованные закупки, которые ранее были заблокированы из-за истории с 20% НДС. И плюс есть еще мы, волонтеры, которые тоже пытаются как-то помочь фронту.

Где тогда это вообще брать? Заказывать за границей? Или, может, нам могли бы это давать как помощь?

Кстати, сейчас эти 20% НДС уже сняли. Возможно, это тоже как-то разблокирует часть закупок. И пока вся эта бюрократическая история длилась, сами производители недавно просто передавали некоторым подразделениям НРК напрямую. И это нашим ребятам реально помогло.

Но, опять же, мы же видели видео, как ребята подбирают подбитые НРК с фронта. Они берут один целый НРК, который еще ездит, приваривают на него соответствующий крюк, запускают его на линию фронта, собирают подбитые вражескими дронами НРК, вытаскивают их и ремонтируют в своих мастерских. И это, кстати, долгое время спасало именно нашу логистику.

Потому что НРК – это то, что доставляет что-то в килзону. Их часто использовали и для эвакуации раненых. Но здесь есть очень тонкая грань, потому что НРК незащищен. Это уже отдельная тема. Что такое НРК? Это платформа на четырех колесах. Если на нее положить раненого, он так же остается целью для вражеского дрона. Если это тяжелораненый, он не успеет соскочить. И тогда человек просто из "трехсотого" превращается в "двухсотого".

Какой тогда вариант замены НРК?

Бронетехника – это другая история. У нас был долгий диалог после штурма на Покровском направлении, когда начали критиковать применение бронетехники и говорить, что ее якобы нецелесообразно использовать в штурмах. Это чушь. Потому что бронетехника – это сейчас единственное, что может довезти штурмовиков к позиции. Я сейчас не о том, как именно тот штурм был организован и чем завершился, а именно о роли бронетехники.

Десантно-штурмовые войска, когда идут в штурм, доставляют своих бойцов с продуманной логистикой именно на бронетехнике. Потому что если эти люди будут идти пешком, они будут просто целью для вражеских дронов. А если дрон уже попадет в технику, то броня хотя бы дает шанс сохранить жизнь штурмовикам.

Раненых тоже преимущественно надо вывозить на бронетехнике, потому что именно она спасает жизни. А НРК – это классная штука, но вспомогательная. Здесь ситуация такая же, как с артиллерией и дронами. Не одно вместо другого, а одно дополняет другое. Так же и здесь – НРК и бронетехника.

Но для логистики, я так понимаю, НРК теперь все же лучше использовать?

Когда, например, надо доставить воду на позиции пехоты, это делают или воздушными дронами, или НРК. Если надо довезти дроны для пилотов FPV или для экипажей "Мавиков", которые сидят и работают в килзоне, это тоже делают НРК. И есть еще одна история, которую я бы хотела продвигать, потому что здесь ситуация очень показательна.

Месяц назад я работала на Покровском направлении. Мы ехали на позиции с боеприпасами калибра 155 миллиметров. Ехали на Humvee, в сопровождении трех военнослужащих. Машина была полностью набита снарядами и порохом. Мы выехали очень рано, в соответствующее время, чтобы это было менее заметно врагу. Но прямо перед нами в пустую, слава Богу, машину попала российская "Молния".

А если бы это были мы? А если бы дрон влетел именно в накрытое брезентом место, где лежали снаряды? От нас бы ничего не осталось.

И тут вопрос: почему артиллеристы до сих пор доставляют снаряды и порохи не на НРК, а машинами Humvee, которые, напомню, стоят около 3 миллионов долларов за один автомобиль? Я уже не говорю о трех военнослужащих в машине. Извини за такое грубое сравнение, но это еще и десятки миллионов гривен для государства, если считать стоимость подготовки и потери людей. И главное – это чьи-то жизни, чьи-то семьи.

Неужели нельзя купить какой-то большой НРК, который будет доставлять боеприпасы? Я уже не говорю даже о нас, потому что мы тоже могли пострадать. У меня в сюжете есть кадр, где горит машина, в которую попал дрон прямо перед нами.

И я уверена, что рано или поздно до этого дойдут сами артиллерийские подразделения. Они не будут постоянно просить помощи у соседей, чтобы им НРК что-то подвез, а начнут создавать собственные НРК-подразделения на базе артиллерийских бригад. Потому что когда килзона растянулась уже до 30 километров от линии фронта, доставка боеприпасов тоже должна происходить НРК.

Но для этого НРК надо эволюционировать. их надо делать защищенными от дронов, ставить на них турели, какие-то элементы защиты, отбойники. Кстати, это уже начинают разрабатывать в Вооруженных Силах. Но это процесс. Мы уже частично прошли такую эволюцию с воздушными дронами.

Когда FPV только появились на фронте, очень много подразделений сами создавали мастерские, дооборудовали их, перепрошивали под свой участок фронта, потому что там есть разница, где какой дрон может работать. Эту эволюцию мы с воздушными дронами уже в большей степени прошли. Теперь настало время эволюции НРК – защищенных, приспособленных к килзоне, способных возить не только воду или дроны, но и боеприпасы, в частности для артиллеристов.

Какая проблема с эвакуацией раненых на НРК?

Здесь есть вопрос, готовы ли производители изготавливать такую продукцию? Или нам нужно, условно, сейчас 25 – 50 тысяч НРК на фронт, а уже потом все это будут совершенствовать?

У нас до сих пор есть много подразделений на фронте, которые имеют свои мастерские. Это различные подразделения НРК, роты НРК. У нас есть единственный батальон НРК 93 бригады. Там командир с позывным "Электрик". Это, мне кажется, первый вдохновитель идеи НРК в ВСУ. Именно он масштабирует эту историю и объясняет, как с этим работать. Когда к ним приходит сырой материал, они его дооборудуют: наваривают защиту, ставят сетки, металлические пластины и так далее.

Мы, журналисты, которые работают на фронте, настаиваем, что НРК должен быть не просто устройством на четырех колесах. Это должна быть защищенная штука, если мы хотим ею адекватно доставить что-то на линию фронта, где летает много дронов. Или если хотим спасти человека.

Скорость НРК – 20 километров в час. Бывает даже 5 – 10 километров в час. Он тащит на себе раненого, а тут летит дрон. Что тогда делать? А если "карусель" дронов, когда один за другим летят? Это очень тонкая грань. Можно ли спасти раненого с помощью НРК? Иногда можно. В 25 бригаде, чтобы спасти парня, который подорвался на вражеском боеприпасе, применили три НРК. Но спасли, слава Богу.

А вот с бронетехникой, мне кажется, у нас есть определенные пробелы в закупках. Не всегда есть бронированные автомобили у медиков, которыми они могут осуществить логистику и забрать раненого. Или вообще вломиться на передний край и выхватить его быстро. Спасение раненого – это еще и время, на которое надо учитывать. Иногда приходится ждать непогоды, чтобы довезти его. Это могут быть сутки и больше. И это уже критическая история для спасения.

Будут ли адекватные ротации в ВСУ?

Потом видим истории, что ребята голодали, и их не могли забрать с позиций. Возможно, это единичная история. И все же мы много слышим непублично от военных, что они могут по полгода сидеть на позициях. Не удается провести ротацию. Что с этим делать?

Ротации – это сложная тема. Александр Сырский недавно заявил, что ребята должны быть на позициях не более 40 дней. Почему у нас ребята так долго находятся на позициях? Прежде всего, потому что некем менять. У нас очень активно люди идут в пехоту? Генштаб сообщал, что у нас мобилизуют 30 тысяч человек ежемесячно. Нам кажется, что это много. Но доходят до подразделений значительно меньше.

Потому что СЗЧ начинается с учебных центров. Хотя Офис омбудсмена отчитывается, что благодаря их инициативам количество СЗЧ из учебных центров уменьшилось на 15%. Людям стали объяснять, чего он туда пришел; что его научат воевать и дадут должность, которая ему подходит. Далее идет история с болячками. Человек начинает находить у себя грыжи и другие вещи, чтобы никуда не идти.

Даже сегодня мне писал один военный, чтобы я помогла выйти из штурмового батальона. Его поставили медиком из-за его медицинской специальности. Так в чем проблема? В общем в страхе человека быть в армии. Запрос был о том, чтобы перевестись в Киев. Но если бы он хотел быть в Киеве, то надо было заранее подумать о своей должности в ВСУ в Киеве.

Рекрутинг работает. Можно было раньше этим заняться.

Рекрутинг у нас прекрасно работает. Другое дело – желание или нежелание человека. И вот с этим нежеланием сталкиваются в Вооруженных Силах. Туда приходят мобилизованные. Половина не доходит до подразделений. Другая половина, которая доходит, там начинают "карусели", что кто-то пойдет, а кто-то не пойдет. Затем определенное количество людей остается и идет на позиции.

При этом количество пехоты не увеличивается. Поэтому имеем длительное время пребывания пехотинцев на позициях. другое дело – использование пехотинцев. Это отдельная тема. Потому что может быть позиция ради точки на карте. И она там совсем не нужна. Здесь на самом деле надо глубоко анализировать линию фронта, чтобы понять, точно ли эта позиция нужна. Возможно, стоило бы обойтись НРК с турелью на позиции?

Ты веришь, что эта история про ротацию каждые два месяца заработает?

В ДШВ работает. Они меняют людей без этого. Потому что они штурмовики и постоянно находятся в движении. Зашли, закрепились, дождались замены. На самом деле, до этой истории они пытались и по 100 дней находиться на позициях.

Но все ли так могут?

Не все. Механизированные подразделения так не могут. Есть приоритет распределения. Помнишь интервью о бойце, который 471 день находился на позициях? Это же рекорд. Я писала об этом парне. Это боевой медик 30 бригады. Ему дали Героя Украины, но и противосли историю о справедливом распределении мобилизованных по войскам.

У нас стоит приоритет. Сначала комплектация штурмовых войск. Затем – ДШВ. На третьем месте – механизированные подразделения. Такое распределение идет с 30 тысяч мобилизованных. Но именно механизированные бригады держат участки фронта. Именно там люди на позициях находятся по 300 дней.

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Штурмовики не сидят. Они зашли, сделали дело и вышли. После них заходят механизированные подразделения. Поэтому нам нужно глобально менять подход к этому. Я верю, что некоторые подразделения могут обеспечить пребывание до 40 дней на позициях. А некоторые нет. И не сделают этого.

Хотя мне уже сообщали о схеме, которая может заработать. Условно, военные сидят 40 дней. Завтра у них 41 день. По документам их перебрасывают на другое подразделение. И эти 40 дней обнуляются. Не знаю, так ли это будет, или это слухи.

Я слышала, что сейчас даже такое есть, якобы военному дают выходной, но он все равно находится на позициях.

Но почему это так происходит? Потому что у нас есть пробелы с мобилизацией. У нас хейт ТЦК, который создан Россией и ее ИПСО. У нас люди нормально это подхватывают, особенно на Западе Украины.

В общем есть целый комплекс проблем, которые нужно решить для того, чтобы ротации заработали. Это мобилизация, логистика, доставка всего, выход с позиций и так далее. И в конце концов нужна реформа армии, которая должна скоро состояться.

Нужна ли реформа ТЦК?

В реформе армии закладывается вопрос реформирования ТЦК. Кто-то говорит, что якобы это будут так называемые офисы призыва, или вообще ТЦК могут убрать. Как ты к этому относишься? Действительно ли ТЦК требует какого-то реформирования? Отношение к ТЦК откровенно негативное. Что с этим делать?

Все благодаря российской пропаганде, и, откровенно, есть кейсы, когда ТЦК сами себе не очень делают репутацию. Но здесь изначально есть проблема. Группы оповещения, которые работали в 2023 году по городам, не должны были бы быть ТЦК. Это должна делать полиция. Кто такие ТЦК? Это учет граждан. Не более.

Человек, который нарушает законодательство и не приходит в соответствующий срок обновить данные или еще что-то – это нарушитель правопорядка. Кто занимается этими нарушителями? Полиция. Министр тогда умыл руки, потому что не хотел себе негативного рейтинга, поэтому это делали ТЦК.

Хотя в последнее время ТЦК больше не задерживают людей. Я была свидетелем двух таких проверок документов. Первое произошло, когда я садилась в машину, чтобы ехать на фронт. Мой сосед так убегал от ТЦК, что разбросал свои вещи, но его задерживала полиция. Полиция.

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Другое дело, когда я ехала в укрытие, я увидела какой-то там "замес" на тротуаре. Вижу – парня забирает полиция. ТЦК просто стоит и наблюдает, потому что это не их работа. Изначально это не была их работа, но такие условия для них создали.

Теперь мы говорим, мол, уберем ТЦК. Но рекрутинг не справится. По данным Генштаба, 95% мобилизованных проходят через ТЦК. Рекруты – это другое. Мы не сможем полноценно убрать эту историю. Нам надо ее реформировать.

Заход в армию должен быть хорошим, чтобы было адекватное отношение к тебе. ТЦК не должно быть коррупционным. Выход из армии не может стоить 10 тысяч долларов. Какие-то "решалы" не должны сидеть там.

У меня недавно была история: ко мне обратился кум и спрашивал, как вытащить парня из ТЦК, потому что ему сказали, что это стоит 10 тысяч долларов. Это что вообще такое? Может, мы все-таки начнем как-то разбираться, как это работает? Кому, куда заносят? Зачем это делать? Мы на пороге армии уже создаем для нее плохую репутацию. Это отражается на мобилизации.

Конечно, человек, гражданин Украины, живущий в демократической стране, не хочет такого отношения, не хочет оказаться в распределительном центре, где рядом с ним лежит какой-то наркоман, которого где-то подобрали, или какой-то человек без постоянного места жительства. Потом спрашиваем, почему у нас люди умирают в учебных центрах? Потому что они часто приходят туда уже больными. Почему? Потому что в центрах распределения их всех вместе держат.

Какая ситуация на фронте?

Если говорить о прифронтовых городах, в которых ты бываешь, какая там ситуация?

У нас проблема с Добропольем, куда надвигается враг. На Покровском направлении один из крупнейших нажимов, но вот Константиновка – ее тоже нет.

Врага фиксируют фактически в жилых застройках, в большем количестве жилых застроек, чем нам бы того хотелось. Враг подсовывается к Краматорску. Краматорск стирают УАБами. Жить в Краматорске мы, журналисты, больше не можем, хотя изначально это была столица журналистов. Довольно сложная история на Краматорском направлении. Одна из бригад стоит в полуокружении.

Ситуация в том, что у нас есть проблемы на фронте, но сказать, что мы сейчас что-то потеряем – нет. У нас есть лучшие продвижения, чем у россиян. Мы не теряем территории. У нас есть проблемы с некоторыми направлениями, но это не так, что мы сейчас город за городом будем сыпаться, как мы когда-то видели с Авдеевкой. Нет, такого уже давно не будет.

У нас есть успехи на Юге, на пересечении Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей. Там работают десантно-штурмовые войска в подмоге со штурмовыми войсками. У нас длительное время удерживается участок Часового Яра. Я не знаю, как 24 бригада столько времени там держится. Там высота царит, понятно, почему это важно. Но с Константиновкой немного напряженнее.

Однако войска есть, они стоят, они работают. Карточного домика, который сыплется, мы не увидим, я уверена. Единственное дело в том, что теперь и не будет такой атаки в лоб. Враг тоже меняет тактику. Мы понимаем, что перебивание логистических путей – это и есть процесс продвижения. Если мы не сможем ничего поделать с дронами, которые перебивают логистику на Константиновке, а также с УАБами, которые просто стирают (города – 24 Канал).

Самое главное в этой истории – господство в небе. УАБ летит – ты почти ничего не можешь с ним сделать. Самолеты Gripen может и решат эту историю, но это будет через 10 месяцев. Мы ждем, у нас есть и свои наработки, но нам надо уничтожить российскую авиацию. Нам надо было это в 2022 году, а лучше в 2014 году. Но суть в том, что имеем то, что имеем, как говорил наш первый президент.

Вот эти УАБы просто стирают города с лица земли. Сколько бы войск ты не поставил – город просто будет уничтожен. Такая вот тенденция.

Что может переломить ситуацию на фронте?

Как ты вообще думаешь, что могло бы кардинально изменить ситуацию на фронте?

Что может переломить фронт? Отсутствие адекватного снабжения денег на войну в российской экономике, отсутствие поставок российских солдат на фронт. Это две главные вещи, которые сейчас могут что-то изменить. Мы должны выйти на такое количество уничтоженных россиян, которое превысит их мобилизационное количество. Мы должны уничтожать их НПЗ так, чтобы они не могли финансировать войну, потому что страна-бензоколонка – это как раз о деньгах.

В противном случае у нас пока нет альтернатив. Да, мы должны разрабатывать свою баллистику в любом случае – это усилит нас. Мы должны летать на Gripen и уничтожать их ПВО – это усилит нас. Но чтобы выйти на контроль большого неба, у нас пока нет таких возможностей. Это в перспективе.

Даже если мы получим лицензию на Patriot – сколько надо времени, чтобы его изготовить? У нас долго продолжается разработка наших УАБов – только сейчас презентовали сырой вариант, на пятом году войны. Сколько времени надо, чтобы разработать свою баллистику, чтобы она работала и прошла все испытания? Это большой комплекс задач.

Пока мы должны концентрироваться на уничтожении как можно большего количества российских солдат, чтобы количество потерь превышало количество их мобилизованных. Говорят 50 тысяч, но сейчас уже есть 30. Но это зависит от их наплыва. Чем больше их идет, тем больше мы их уничтожим. Будем видеть, потому что тенденции и возможности есть. И для уничтожения российских НПЗ тоже – дроны нормально летают.