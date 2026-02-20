Крім адміністративних обмежень, може й бути кримінальна відповідальність. Про це повідомив народний депутат Вадим Івченко.

Що планують зробити у Раді?

Ініціатива наразі перебуває на стадії погодження між Генеральним штабом, Міністерством оборони та Комітетом Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки.

Також тривають консультації з парламентськими фракціями. Івченко зазначив, що пропозиції надійшли від військових і зараз перебувають у фінальній стадії обговорення. Серед ідей – застосування до порушників обмежень, подібних до тих, які діють щодо боржників зі сплати аліментів.

Зокрема, йдеться про:

можливу заборону виїзду за кордон,

обмеження права керування транспортними засобами та користування зброєю,

арешт рахунків і майна,

штрафи залежно від терміну ухилення,

суспільно корисні роботи,

адміністративний арешт.

У разі злісного ухилення може передбачатися кримінальна відповідальність. Проте, наразі остаточних рішень щодо запровадження цих заходів немає.

Що відомо про проблему СЗЧ в українському війську?