Крім адміністративних обмежень, може й бути кримінальна відповідальність. Про це повідомив народний депутат Вадим Івченко.
Дивіться також У Харкові чоловік змінив стать і довів у суді право знятись з військового обліку
Що планують зробити у Раді?
Ініціатива наразі перебуває на стадії погодження між Генеральним штабом, Міністерством оборони та Комітетом Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки.
Також тривають консультації з парламентськими фракціями. Івченко зазначив, що пропозиції надійшли від військових і зараз перебувають у фінальній стадії обговорення. Серед ідей – застосування до порушників обмежень, подібних до тих, які діють щодо боржників зі сплати аліментів.
Зокрема, йдеться про:
- можливу заборону виїзду за кордон,
- обмеження права керування транспортними засобами та користування зброєю,
- арешт рахунків і майна,
- штрафи залежно від терміну ухилення,
- суспільно корисні роботи,
- адміністративний арешт.
У разі злісного ухилення може передбачатися кримінальна відповідальність. Проте, наразі остаточних рішень щодо запровадження цих заходів немає.
Що відомо про проблему СЗЧ в українському війську?
У Генштабі розповіли, що військові можуть повертатися із СЗЧ. Після самовільного залишення частини військові переважно повертаються в бойові бригади, щоб доукомплектувати підрозділи, які потребують людей. Проте, військові можуть особисто звернутися до рекрутингу бойових бригад для обрання місця служби.
Член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, депутат фракції "Слуга народу" Федір Веніславський розповів, що більшість випадків самовільного залишення частин (СЗЧ) здійснюють новобранці, а не ті, хто воює з початку війни. Основні причини СЗЧ охоплюють сімейні проблеми, соціальну несправедливість, а також існує юридичний і кримінально-правовий компонент у розв'язанні цих питань.
Міноборони розглядає реформу ТЦК і зміну підходів до мобілізації через втрату довіри через скандали і звинувачення в корупції. Капітан ЗСУ Данило Яковлев зазначив, що частина рішень може викликати неоднозначну реакцію, але здатна суттєво змінити ситуацію.