За яких умов можна оскаржити статус "У розшуку"?

Несподівана позначка "У розшуку" може злякати людину, яка має чинну відстрочку. Однак в такому випадку суд стає на бік громадянина, який дійсно не порушував правила військового обліку. Про це пише військовий адвокат Роман Лихачов.

Як розповів правозахисник, їхній клієнт стояв на військовому обліку й мав відстрочку. Він навіть жодного разу не отримував повістку чи постанову про притягнення до адміністративної відповідальності. Цифрова система натомість показувала, що ТЦК мають до нього претензії, а сама відмітка могла призвести до відправлення чоловіка до Терцентру як порушника.

Адвокати подали запит і з'ясували, що чоловік потрапив у розшук, бо його додали в систему лише формально, без дотримання всі процедур.

У суді вдалося встановити, що оголошення особи у розшук було протиправним, бо для цього не було підстав – чоловік стояв на обліку й не підлягає мобілізації.

Роман Лихачов наголосив, що орган державної влади зобов’язаний діяти виключно в межах закону. А люди можуть бути захищені тим самим законом.

Які підстави для звернення до суду?

Громадянин може вимагати в ТЦК, щоб його зняли з розшуку, повідомили в Офісі юридичної допомоги. Для цього вивчаються підстави внесення до розшуку та законність дій ТЦК та СП. Надалі знятися з розшуку можна шляхом закриття провадження, сплати штрафу (якщо він є) та оскарження рішень. Звертатися до суду варто, коли:

про вас внесли недостовірну чи посилкову інформацію за порушення мобілізаційного законодавства;

ви отримали постанову або протокол від ТЦК та СП;

проти вас відкрили провадження про адміністративне правопорушення.

Що ще варто знати про розшук ТЦК?