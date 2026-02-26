Про це заявив начальник групи комунікацій Полтавського ТЦК Роман Істомін для Telegraf.

Що буде за невиконання наказу?

За словами Істоміна, якщо полковник або офіцер отримує наказ надати війську певну кількість людей, але відмовляється від цього, тоді до нього можуть застосувати не тільки штрафні санкції.

Але якщо всі виконують, а хтось із начальників відверто не виконує своїх обов’язків, звичайно, на нього не те що штрафні санкції, на нього будуть накладатися стягнення,

– наголосив Істомін.

Він також додав, що усі твердження з соцмереж щодо відправки таких керівників одразу на передову не відповідають дійсності. Він зазначив, що потрібно розуміти, що "полковник в окоп не поїде".

Що відомо про хід мобілізації в Україні?