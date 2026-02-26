Об этом заявил начальник группы коммуникаций Полтавского ТЦК Роман Истомин для Telegraf.
Что будет за невыполнение приказа?
По словам Истомина, если полковник или офицер получает приказ предоставить войску определенное количество людей, но отказывается от этого, тогда к нему могут применить не только штрафные санкции.
Но если все выполняют, а кто-то из начальников откровенно не выполняет своих обязанностей, конечно, на него не то что штрафные санкции, на него будут накладываться взыскания,
– подчеркнул Истомин.
Он также добавил, что все утверждения из соцсетей по отправке таких руководителей сразу на передовую не соответствуют действительности. Он отметил, что нужно понимать, что "полковник в окоп не поедет".
Что известно о ходе мобилизации в Украине?
Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны иметь при себе паспорт и военно-учетные документы для предъявления представителям ТЦК. Проверка документов регламентирована законом и может потребовать уточнения информации.
На Полтавщине мужчину приговорили к трем годам лишения свободы с испытательным сроком на 1 год за уклонение от мобилизации.
18-24-летние могут быть мобилизованы, если имеют статус военнообязанного или соответствующую военную подготовку. В Украине мобилизация обычно охватывает мужчин в возрасте от 25 до 60 лет