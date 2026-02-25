Почему судили мобилизованного мужчину в Гадяче?

В Гадяче, что на Полтавщине, суд назначил наказание в виде лишения свободы мужчине, который сознательно уклонялся от мобилизации, ведь считал, что на рабочем месте ему оформят отсрочку. Об этом сообщил Полтавский областной ТЦК и СП.

Мужчину признали виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины. Суд считает, что украинец уклонялся от призыва на военную службу. Так во время заседания Гадячского райсуда стало известно, что подозреваемый прошел военно-врачебную комиссию еще в июле 2024 года. По решению врачей мужчина признан годным к службе.

Позже мужчина получил повестку на отправку в воинскую часть, однако в ТЦК и СП не пришел. Он признал вину и объяснил, что работал на строительстве фортификационных сооружений. Мужчина считал, что из-за этого имеет бронирование. Однако предприятие, где он работал, не оформило ему законное освобождение от мобилизации. Бронирование подсудимому предоставили позже, однако факт нарушения мобилизации уже был подтвержден.

Кроме того, мужчина перечислил 70 тысяч гривен в поддержку ВСУ. Суд учел такие действия и искреннее раскаяние мужчины. Смягчило приговор и то, что мужчина имеет двух несовершеннолетних детей. В результате, его приговорили к к трем годам лишения свободы, однако освободили от отбывания наказания с испытанием сроком на 1 год.

Теперь мужчина обязан периодически появляться в орган пробации и сообщать об изменении места жительства или работы.

Суд отметил, что в условиях военного положения уклонение от мобилизации является уголовным правонарушением и влечет за собой предусмотренную законом ответственность,

– напомнили в Полтавском областном ТЦК.

Может ли человек повторно получить повестку, если суд уже назначил испытательный срок?

Закон не запрещает работникам ТЦК вручить новую повестку человеку, который уже проходит испытательный срок за нарушение правил мобилизации. Адвокат Руслан Ружицкий объяснил, что Уголовный Кодекс предусматривает ответственность за нарушение порядка. То есть наказывают за то, что человек получил повестку на отправку, но не явился по требованию ТЦК, а не за отказ защищать Украину.

По словам специалиста, привлечения к ответственности привлечение к ответственности не освобождает от обязанности. Поэтому, если военнообязанный отбывает наказание за нарушение мобилизации, то возможно вручение повторной повестки. А если человек второй раз игнорирует требование, то его снова могут привлечь к ответственности. Тогда суд уже точно может назначить заключение.

